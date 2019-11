Prefeita de cidade da Bolívia é humilhada e tem os cabelos cortados por manifestantes

(foto: STR / AFP) Evo Morales ganhou novo capítulo nessa quarta-feira. Manifestantes pró e contra o presidente da Bolívia, se encontraram na Região Central do país. A prefeita da cidade de Vinto, da província de Cochabamba, foi humilhada publicamente pela multidão por transportar camponeses apoiadores de Evo para enfrentar manifestantes.

Arce Guzman teve o cabelo cabelo cortado, pintado de rosa e foi obrigada a andar descalça por vários quarteirões em meio a gritos de “assassina”. Além da agressão, os manifestantes pediram a renúncia da prefeita.





Crise na #Bolívia: Patricia Arce, prefeita de Vinto (Cochabamba) foi sequestrada por direitistas que incendiaram a prefeitura. Publicamente humilhada, ela teve seu cabelo cortado e recebeu um banho de tinta vermelha antes de ser resgatada pela polícia



pic.twitter.com/0Lm7jiYHmZ %u2014 Hermanas (@BrHermanas) November 6, 2019

A prefeitura também foi alvo dos manifestantes, que incendiaram o local. Depois de algumas horas, a polícia conseguiu resgatar Arce e a levaram para o hospital.

Das duas mortes da região, apenas uma foi confirmada. Limbert Guzmán Vásquez, de 20 anos, teve uma fratura no crânio que pode ter sido causada por uma explosão. Ele é a terceira vítima desde o começo dos protestos.

Entenda o caso:

Desde que o Tribunal Supremo Eleitoral da Bolívia declarou a vitória de Morales no pleito presidencial, a oposição o acusa de fraude eleitoral e tentativa de golpe de Estado. Este seria o quarto mandato consecutivo de Evo como presidente da Bolívia.

Inúmeras manifestações tomaram o país, a maioria de teor violento. Os manifestantes pedem pela renúncia do presidente. Grupos pró e contra Morales se enfrentam com paus e rojões por toda a Bolívia e elevam a crise instaurada no país.