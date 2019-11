Comunicado do Business Wire :Sensormatic Solutions

A Johnson Controls anunciou hoje que a Sensormatic Solutions, empresa líder global de soluções de varejo, empregará sua inteligência de fluxo de clientes da ShopperTrak e as informações sobre visitantes no Mall of America, o maior complexo de compras e entretenimento da América do Norte. A solução ShopperTrak mede os padrões de tráfego de shopping centers, fornecendo aos proprietários e gerentes de propriedades de varejo dados confiáveis para explorar novos modelos de leasing, quantificar o sucesso dos eventos e garantir o mix certo de lojas por zona. Por ter informações práticas, o Mall of America pode tomar as decisões operacionais mais eficazes de leasing, marketing e operacional para ajudar a aumentar a lucratividade e melhorar a experiência do cliente.

O grupo administrador do Mall of Americas testou a solução de contagem de tráfego da ShopperTrak, focada na precisão para ajudar a melhorar as métricas de tráfego. O Mall of America buscava uma precisão mínima de 98%, mas os resultados dos pilotos excederam a meta atingindo 99,8%. Como o Mall of America é o maior e atrai o maior número de compradores nos EUA, ter dados precisos é essencial para o sucesso e crescimento contínuos.

"Como destino que atrai milhões de visitantes todos os anos, precisamos ter uma maneira precisa de medir o tráfego para continuar oferecendo uma experiência perfeita aos nossos clientes", disse Patrick Wand, gerente sênior de projetos de IT do Mall of America. "A solução da ShopperTrak nos ajudará a fornecer dados críticos, permitindo tomar decisões de negócios operacionais e de marketing mais bem informados."

"Os shopping centers mais populares e lucrativos são aqueles com elementos de uso misto e ofertas exclusivas além das lojas tradicionais", disse Nick Pompa, gerente geral da ShopperTrak. "Como os shoppings estão adaptando seus espaços a essa visão mais nova de sucesso, sua estratégia de" centro de destino "pode ser ampliada aproveitando os dados de tráfego. As análises do ShopperTrak fornecem informações para entender melhor o comportamento do comprador, ajudando os shoppings a visualizar onde as pessoas estão passando mais tempo e como as estratégias de marketing estão impactando os volumes de tráfego, para criar experiências significativas para os clientes."

Para saber mais sobre as soluções de trefego da ShopperTrak, visite: www.br.shoppertrak.com

Sobre Johnson Controls

Na Johnson Controls, transformamos os ambientes em que as pessoas vivem, trabalham, aprendem e se divertem. Desde otimizar o desempenho do edifício até melhorar a segurança e aumentar o conforto, entregamos os resultados mais importantes. Cumprimos nossa promessa em setores como saúde, educação, data centers e industria. Com uma equipe global de 105.000 especialistas em mais de 150 países e mais de 130 anos de inovação, somos a força que apoia a missão de nossos clientes. Nosso portfólio líder de soluções e tecnologia de construção inclui alguns dos nomes mais confiáveis do setor, como Tyco®, York®, Metasys®, Ruskin®, Titus®, Frick®, Penn®, Sabroe®, Simplex®, Ansul® e Grinnell®. Para mais informações, visite www.johnsoncontrols.com ou siga-nos @johnsoncontrols no Twitter.

Sobre Sensormatic Solutions

A Sensormatic Solutions é o principal portfólio global de soluções de varejo da Johnson Controls, permitindo o envolvimento inteligente e conectado dos compradores. Ao combinar insights críticos sobre o estoque de varejo, o tráfego de compradores e a prevenção de perdas, a Sensormatic Solutions oferece excelência operacional em escala e ajuda a criar experiências únicas de compras. Nossas soluções oferecem visibilidade em tempo real e análises preditivas para tomadas de decisões precisas em toda a empresa, permitindo que os varejistas se movam com confiança para o futuro. Com mais de 1,5 milhão de dispositivos de coleta de dados no mercado de varejo, capturamos 40 bilhões de visitas de compradores e rastreamos e protegemos bilhões de itens a cada ano. Nosso portfólio de varejo apresenta as principais marcas Sensormatic, ShopperTrak e TrueVUE. Visite http://www.sensormatic.com ou siga-nos no LinkedIn, Twitter e nosso canal do YouTube.

