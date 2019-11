Procurador investiga 14 policiais por tortura no Chile

O procurador Manuel Guerra vai investigar 14 policiais suspeitos de torturarem manifestantes durante as três semanas de protestos no Chile. Um dos casos tem relação com as ações de 12 policiais em Nunoa, subúrbio de Santiago, em que manifestantes desafiaram um toque de recolher.



O segundo caso é de dois agentes da área de classe média baixa de La Florida que foram acusados de espancar um jovem que estava algemado. (Com agências internacionais)





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.