Quase 90.000 barris de petróleo bloqueados no Iraque por protestos

Quase 90.000 barris de petróleo destinados à exportação estão bloqueados no norte do Iraque em consequência do bloqueio de estradas organizado pelo movimento de protestos contra o governo.

As manifestações começaram em 24 de outubro e pedem a queda do regime. O país, segundo maior produtor da Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), conseguiu manter as atividades do setor.

Porém, as exportações (3,4 milhões de barris por dia) foram afetadas pelos problemas de transporte e o bloqueio das estradas e portos.

A reserva de petróleo de Qayyara, noroeste do país, não conseguiu enviar durante três dias a produção de 30.000 barris diários para Basra, sul do Iraque, afirmou uma fonte que pediu anonimato.

O fim do bloqueio depende da estabilização do cenário e da reabertura das estradas, completou a fonte.

Ao contrário de Qayyara, a maioria dos campos de petróleo do país exporta seu produto através de oleodutos.

O Iraque, quinto maior exportador mundial de petróleo, obtém 90% de seus recursos graças ao combustível, o que significa que qualquer impacto nas exportações pode ter graves consequências.

No sul do Iraque os protestos impedem o acesso dos funcionários à empresa de petróleo pública em Nasiriya, assim como a uma refinaria em Diwaniya.