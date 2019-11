Comunicado do Business Wire :College of American Pathologists

O College of American Pathologists (CAP) e a empresa de medicina diagnóstica Fleury são os anfitriões de um programa de preparação de laboratórios para aproximadamente 200 patologistas, gerentes de qualidade, supervisores de laboratório e profissionais de laboratório de toda a região no sábado, 9 de novembro, em São Paulo.

O programa intensivo de um dia ajudará a orientar os profissionais de laboratórios médicos através dos requisitos de acreditação do CAP, enquanto ensina dicas práticas para avaliar a competência e garantir a qualidade e a segurança dos pacientes. O evento é reservado para laboratórios que estão se preparando ou atualmente em processo de acreditação.

O programa de credenciamento do CAP é reconhecido internacionalmente por manter os mais altos padrões de qualidade laboratorial e ter as diretrizes mais atualizadas sobre testes de diagnóstico para doenças como o câncer. As listas de verificação do CAP abrangem patologia clínica, patologia anatômica, citopatologia, patologia molecular, juntamente com outras disciplinas, além do gerenciamento e operação gerais do laboratório médico.

Um painel de quatro palestrantes especialistas abordará as melhores práticas gerais de laboratório aplicáveis a todos os tipos de laboratório, juntamente com algumas subespecialidades e disciplinas de patologia ao longo do dia, incluindo citopatologia, microbiologia, hematologia e química. Os palestrantes abrangerão essas áreas e o processo geral de acreditação do CAP, juntamente com testes de proficiência, que os laboratórios usam para autoavaliar seus equipamentos de diagnóstico e melhores práticas.

A Dr.ª Bharati Jhaveri, FCAP e ex-presidente do Conselho de Credenciamento do CAP, lidera várias das sessões do dia. Ela diz que o aprendizado prático e trabalho lado a lado com colegas em diferentes ambientes de laboratório é um dos aspectos mais importantes do programa que os participantes podem retomar para compartilhar com seus laboratórios.

"O credenciamento do CAP é procurado internacionalmente e, à medida que novos laboratórios decidem e se preparam para serem credenciados, um seminário de preparação é útil para responder a muitas perguntas que o laboratório possa estar tentando entender; eles podem ter um diálogo direto com os membros do CAP sobre seus objetivos", disse a Dr.ª Jhaveri.

O Dr. Leonas Bekeris, FCAP, falará sobre patologia anatômica e citopatologia no evento e revisará as deficiências citadas com frequência e o que os laboratórios podem fazer para evitar erros de qualidade.

"Não importa onde você esteja, todo o pessoal do laboratório está profundamente interessado em administrar um laboratório eficiente, mantendo um nível muito alto de qualidade e serviço", disse o Dr. Bekeris. "O bem-estar do paciente é sempre o foco principal de todos os bons laboratórios."

O CAP provê aproximadamente 20.000 laboratórios em 100 países com serviços que incluem testes de proficiência e acreditação; o CAP credencia mais de 8.000 laboratórios em todo o mundo. Ele forma parceria com laboratórios regionais como o Fleury para oferecer oportunidades educacionais, ajudando a apoiar sua missão de promover a excelência na prática de patologia e medicina laboratorial.

O Dr. Edgar Gil Rizzati é o diretor executivo médico e técnico do Fleury em São Paulo e considera o evento uma excelente oportunidade para os profissionais de laboratório da área manterem-se atualizados sobre as últimas novidades em melhoria da qualidade e segurança do paciente.

"Médicos, cientistas, consultores técnicos e técnicos de laboratório poderão discutir questões específicas sobre as listas de verificação do CAP de 2019 para garantir a conformidade nas próximas inspeções internas e externas", disse o Dr. Rizzati.

Ele continua: "Para nossos pacientes, ser credenciado pelo CAP significa que especialistas distintos do melhor programa de credenciamento do mundo verificaram e confirmaram que os testes de diagnóstico que fornecemos seguem as melhores práticas e padrões de qualidade reconhecidos internacionalmente".

O programa ocorrerá no Fleury, sábado, 9 de novembro, das 8h00 às 16h30. na Av. Gen. Valdomiro de Lima, 508-Jabaquara, São Paulo.

O CAP organiza uma série de simpósios educacionais internacionais ao longo do ano, inclusive os próximos eventos em Cingapura, 16 de novembro, Coréia do Sul, 18 de novembro, e Taiwan, 23 de novembro.

Sobre o College of American Pathologists

Como a maior organização mundial de patologistas certificados pelo conselho e fornecedor líder de programas de acreditação de laboratórios e testes de proficiência, o College of American Pathologists (CAP) atende pacientes, patologistas e o público, promovendo e defendendo a excelência na prática de patologia e medicina laboratorial no mundo todo. Para mais informações, leia o CAP Annual Report em cap.org.

Sobre o Fleury Medicina e Saúde

O Fleury está comprometido com sua visão de saúde e bem-estar, realizando plenamente seu potencial e sua missão de fornecer soluções ainda mais completas e integradas para gerenciamento de cuidados de saúde e bem-estar pessoal, caracterizados por excelência, humanidade e sustentabilidade.

Por meio de seu compromisso com os padrões de qualidade do laboratório, o Fleury tornou-se certificado na ISO 9001 em 1999, ISO 14001 em 2002 e PALC em 2010. Além disso, a principal área técnica do Fleury em São Paulo foi credenciada pelo College of American Pathologists (CAP) em 2007 e o Fleury recentemente adicionou o Programa de Credenciamento de Laboratório do CAP para seus serviços de laboratório clínico no Hospital Sírio Libanês. Para mais informações visite http://ri.fleury.com.br.

