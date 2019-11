Comunicado do Business Wire :Oatey

A Oatey Co., líder no setor de encanamentos desde 1916, anunciou hoje a aquisição de certos ativos da The Keeney Manufacturing Company com sede em Newington, Connecticut. A transação inclui a operação de moldagem por injeção de plástico da Keeney em Winchester, New Hampshire; suas instalações de distribuição em Buford, Geórgia e Sparks, Nevada; e o estoque das duas subsidiárias internacionais da Keeney, Tubular Industries of Canada Ltd. e KMC (Jiangmen) Co. Ltd. Substancialmente todos os funcionários da Keeney, incluindo aqueles localizados em Newington, Connecticut, farão parte da família de empresas Oatey como parte da transação.

Por mais de 96 anos, a Keeney é uma fabricante e distribuidora com liderança em produtos tubulares de plástico e latão, peças de reparo de pias, filtros, peças de reparo de vasos sanitários, torneiras e outros produtos de encanamento. Seus produtos são vendidos com os nomes de marca Keeney®, Plumb Pak® e Belanger® através de canais de varejo e atacado.

De acordo com Neal Restivo, CEO da Oatey, "A aquisição da Keeney nos permite oferecer aos nossos clientes uma variedade ainda maior de produtos e adiciona os nomes das marcas Keeney®, Plumb Pak® e Belanger® às nossas ofertas de produtos. Esta transação também aprimora significativamente os nossos recursos de fabricação de plástico e latão e nos proporciona uma capacidade adicional de moldagem por injeção de plástico nos EUA".

A Keeney continuará a operar como uma empresa independente. O plano de longo prazo é integrar os negócios da Keeney de maneira a potencializar os recursos de ambas as empresas. Para mais informações, acesse www.oatey.com ou www.keeneymfg.com

SOBRE A OATEY

Desde 1916, a Oatey fornece produtos confiáveis e de alta qualidade às indústrias de encanamento residencial e comercial. Atualmente, a Oatey opera uma rede abrangente de fabricação e distribuição para oferecer mais de 6 mil produtos para construtores profissionais, empreiteiros, engenheiros e consumidor do tipo faça você mesmo no mundo inteiro.

Com sede em Cleveland, Ohio, a Oatey possui instalações nos Estados Unidos, Canadá, México e China. Para mais informações, acesse www.oatey.com, ligue para (800) 321-9532 ou siga a Oatey no Facebook, Twitter, LinkedIn ou Instagram.

