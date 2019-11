Comunicado do Business Wire :Amazon Prime Video

A Amazon Prime Video anunciou hoje uma nova série de TV Amazon Original para o México, Narcos vs Zombies, trazendo ao público uma emocionante história que passa por vários gêneros, da ficção científica ao terror e à ação. A série é uma produção mexicana criada e escrita por Nicolas Entel (Pecados De Mi Padre) e Miguel Tejada Flores (Screamers, Beyond Re-Animator), dirigida por Rigoberto Castañeda (Diablero, Hasta Que Te Conocí) e as estrelas Sergio Peris-Mencheta (Snowfall, Rambo: Last Blood),Fátima Molina (Falco, Sueño en Otro Idioma),Horacio García Rojas (Diablero, Narcos: México), Nery Arredondo (Vuelven) e Adria Morales (La Reina Soy Yo). A série tem oito episódios e estará disponível exclusivamente no Prime Video em mais de 200 países e territórios em todo o mundo, incluindo o México e a América Latina.

Narcos vs Zombies conta a história do lendário chefão do narcotráfico Alonso Marroquín (Peris-Mencheta), que foge de uma prisão mexicana de alta segurança com seu filho Lucas (Nery Arredondo) e encontra refúgio escondendo-se em Paradiso, um centro de reabilitação de drogas remota localizada no lado norte-americano da fronteira. Enquanto isso, os participantes de um experimento militar fracassado dos EUA, destinado a transformar soldados feridos em máquinas de matar, são deixados para morrer perto da fronteira, revivendo como zumbis mutantes mortais. Em sua busca pelos fugitivos Marroquins, a equipe mexicana da SWAT é infectada pelos zumbis recém-criados, tornando-se um exército de zumbis. Alertado sobre a ameaça iminente que essa nova espécie representa para a humanidade, o exército dos EUA embarca em uma missão para aniquilá-la. A série é produzida pela Dynamo e pela Red Creek Productions.

"Estamos sempre buscando trazer novos tipos de conteúdo premium para nossos membros Prime, por isso estamos muito empolgados com esta nova e inovadora série, que certamente será amada por fãs de diversos gêneros", disse Javier Szerman, chefe da Mexico Originals, Amazon Prime Video. "A história de Narcos vs Zombies é algo que nunca havia sido feito nessa escala na América Latina".

"Para todos nós da Dynamo, foi uma experiência incrível produzir essa série original exclusiva para o Prime Video na América Latina", disse Andrés Calderón, diretor executivo da Dynamo. "O nível de complexidade na produção dessa série, somado à mistura de gêneros, trará ao público uma história que nunca havia visto antes".

"A série é muito divertida, cheia de ação e apresenta efeitos visuais incríveis, mas provavelmente também desagradará alguns, pois lida com vários assuntos atuais, importantes e controversos", disse Nicolas Entel, showrunner da série e parceiro fundador da Red Creek Productions.

Narcos vs Zombies é a série Amazon Original mais recente anunciada pela Prime Video para o México, ingressando em uma lista crescente de séries originais locais populares e aclamadas pela crítica, como Diablo Guardian, LOL: Last One Laughing, Un Extraño Enemigo, El Juego de las Llavese o recém-lançado Derbez Family Vacation,juntamente com originais globais de sucesso, incluindo a série premiada The Marvelous Mrs. Maisele Fleabag,além de sucessos globais como Tom Clancy's Jack Ryan, The Boys, Good OmenseCarnival Row.

Os membros Prime poderão assistir a todos os episódios de Narcos vs Zombies em qualquer lugar e a qualquer hora no aplicativo Prime Video para smart TVs, dispositivos móveis, Fire TV Stick, Apple TV e Chromecast, além de transmitir on-line. No aplicativo Prime Video, os membros Prime podem baixar episódios em seus dispositivos móveis e tablets e assistir em qualquer lugar off-line, sem nenhum custo adicional. O Prime Video está disponível no México sem custo adicional para uma associação Prime e agora, com Prime Video Channels, os membros Prime podem adicionar canais que adoram, como HBO, STARZPLAY e Paramount+, com a maioria das assinaturas oferecendo um teste gratuito e a possibilidade de cancelar a qualquer momento.

Sobre a Amazon

A Amazon é orientada por quatro princípios: obsessão pelo cliente em vez de foco no concorrente, paixão por invenção, compromisso com a excelência operacional e pensamento de longo prazo. Avaliações de clientes, compras com um clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, tablets Fire, Fire TV, Amazon Echo e Alexa são alguns dos produtos e serviços pioneiros da Amazon. Para saber mais, acesse amazon.com/about e siga @AmazonNews.

Sobre a Dynamo

Fundada em 2006, a DYNAMO se estabeleceu como uma das principais empresas de produção da América Latina, com presença notável em Bogotá, Madri, México e Nova York. Seu foco está no desenvolvimento e na produção de conteúdo premium para os grandes players do setor, como Amazon Prime Video, Netflix, Apple e Movistar, entre outros. A Dynamo acredita no talento como o principal pilar de sua estratégia e, portanto, trabalha com os melhores profissionais criativos e técnicos de toda a região para gerar conteúdo original da mais alta qualidade. Séries como Falco (Amazon Prime Video), Wild District (Netflix), Crime Diaries (Netflix), Green Frontier (Netflix), Triple Frontier (Netflix), Gemini Man (Paramount) e filmes como The Hidden Face, Monos ou Los Fierros são um exemplo claro do conteúdo e do talento nos quais a Dynamo aposta. Até o momento, eles produziram mais de 30 longas-metragens, 10 séries e 9 conteúdos com outros formatos.

Sobre a Red Creek

Fundada em Nova York e em Buenos Aires em 2001, a Red Creek tornou-se uma das empresas de produção mais confiáveis e abrangentes das Américas. Nos vinte anos desde a sua criação, a Red Creek trabalhou em projetos tão díspares quanto o filme Paddington 2, programas para Netflix, Amazon, HBO, Arte e Sky, e em campanhas publicitárias para Apple, Google, Coca-Cola e Nike, entre outros.

