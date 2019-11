NYT ganha assinantes, mas perde faturamento com publicidade

O jornal americano The New York Times informou nesta quarta-feira (6) que os lucros da companhia caíram no terceiro trimestre, devido a uma queda no faturamento com publicidade que reduziu os lucros derivados do número crescente de assinantes digitais.

Segundo o prestigioso jornal, seu número total de assinantes chega a 4,9 milhões, dos quais mais de 1 milhão são assinantes de seu plano "somente digital". Desses últimos, pouco mais de 250 mil ingressaram como novos assinantes no último trimestre.

O lucro líquido desse período caiu 34% em relação ao ano anterior, a US$ 16,4 milhões, enquanto o faturamento aumentou 2,7%, a US$ 429 milhões.

Mas o aumento no faturamento derivado das assinaturas teve como contrapartida uma queda no faturamento de publicidade, tanto nas versões impressa quanto digital.

A receita de publicidade caiu 6,7% em relação ao ano anterior, o que inclui uma queda de 7,9% na versão impressa, e 5,4%, na versão digital.

"Como outras editoras, estamos testemunhando turbulências contínuas no espaço da publicidade digital", disse presidente e diretor-executivo do The New York Times Co., Mark Thompson.

As ações da empresa caíram 6,8% em Wall Street nas transações, chegando a US$ 29,76.