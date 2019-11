Rússia: o Irã não infringe as regras da não proliferação nuclear

O Irã, que anunciou que retomará o enriquecimento de urânio em resposta às sanções dos Estados Unidos, não está violando suas obrigações de não proliferação, afirmou o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov.

"Vejo que todas as decisões do Irã relacionadas à redução de seus compromissos são tomadas com aviso prévio à AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica), na presença de inspetores da AIEA e sem violar a menor parte do acordo sobre proliferação não nuclear e protocolo adicional", afirmou o ministro, em declarações publicadas pelas agências de imprensa russas.

O Irã anunciou na terça-feira a retomada das atividades de enriquecimento de urânio e uma nova redução dos compromissos assumidos pelo país com a comunidade internacional a respeito de seu programa nuclear.

O país vai reiniciar o enriquecimento de urânio na central de Fordo (180 km ao sul de Teerã), inativa desde a entrada em vigor do acordo de Viena sobre o programa nuclear iraniano assinado em 2015, segundo declarou o presidente Hassan Rohani.

A medida foi anunciada um dia depois do fim do prazo concedido por Teerã a seus sócios no acordo para ajudar a República Islâmica a evitar as consequências da saída dos Estados Unidos do acordo em 2018.