Dez civis mortos em ataque de milícia na RDC

Dez civis morreram na terça-feira (5) à noite em um ataque atribuído à milícia de origem ugandense Força Democráticas Aliadas (ADF) na região de Beni, leste da República Democrática do Congo (RDC), informaram fontes locais nesta quarta-feira.

"As ADF fizeram uma incursão em Kokola. Mataram 10 civis, alguns com arma branca e outros a tiros", disse à AFP Donat Kibwana, do governo local de Beni.

O exército da RDC anunciou na semana passada uma grande operação na região de Beni, onde massacres de civis acontecem com frequência há cinco anos.