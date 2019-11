França anuncia morte de líder jihadista no Sahel

O marroquino Abu Abderahman al Maghrebi, considerado o número dois de uma organização extremista islâmica vinculada à rede Al-Qaeda, foi morto por forças francesas no Mali no começo de outubro, anunciou nesta terça-feira (5) a AFP a ministra francesa de Defensa, Florence Parly.

O jihadista, conhecido como Ali Maychu, líder religioso do Grupo de Apoio ao Islã e aos Muçulmanos (GSIM), foi morto "na noite de 8 a 9 de outubro" no Mali pelas forças francesas, em coordenação com as forças malienses e de apoio americano, informou Parly.

A ministra reportou a morte do líder jihadista em um avião durante uma visita a vários países da região do Sahel, onde 4.500 militares franceses estão mobilizados no âmbito da operação anti-jihadista Barkhane.

O marroquino era "o segundo terrorista mais procurado no Sahel, inclusive pelos americanos", declarou a ministra no avião que a levou de Gao, no Mali, para a França.

Abu Abderahman al Maghrebi se tornou um líder espiritual antes de participar da fundação do GSIM, em 2017, com Iyad ag Ghali, o número um da organização, e propor sua expansão no Sahel.

O GSIM tem reivindicado grandes ataques no Sahel desde a sua aparição oficial, em 2017.

Cérebro da expansão da Al-Qaeda no Sahel, Ali Maychu é o segundo líder do GSIM liquidado este ano, após a morte do argelino Djamel Okacha, conhecido como Abu El Hamame, em fevereiro.

"Trata-se da neutralização de um personagem muito influente. É muito importante desorganizar estes movimentos profundamente (...) e necessário continuar com este trabalho de luta contra o terrorismo", declarou à AFP Parly.