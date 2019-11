Comunicado do Business Wire :Octapharma

A Octapharma anunciou hoje que o concentrado de fibrinogênio humano, a fibryga®, recebeu aprovação para uso no tratamento da deficiência adquirida de fibrinogênio (AFD) em 15 países europeus. A aprovação estende a autorização de mercado para a fibryga®, já aprovada para uso em pacientes com deficiência congênita de fibrinogênio. A adição representa um marco importante para o gerenciamento de sangramentos em ambientes de cuidados intensivos.

O fibrinogênio é um fator de coagulação essencial para a coagulação do sangue e, portanto, para interromper o sangramento excessivo. Ao contrário das raras deficiências congênitas de fibrinogênio, a AFD surge quando a perda excessiva de sangue e a coagulação causada por trauma ou cirurgia importante consomem as reservas de fibrinogênio no sangue. A reposição de fibrinogênio é uma terapia de primeira linha recomendada no tratamento de pacientes que desenvolvem complicações por sangramento não controlado.

A fibryga® é um concentrado de fibrinogênio humano liofilizado, altamente purificado, inativado por patógenos, para infusão intravenosa, com um dispositivo de reconstituição rápido e conveniente para correção eficaz da deficiência de fibrinogênio.

A aprovação da fibryga® para uso na AFD está baseada nos resultados do estudo clínico FORMA-05. Este estudo de fase II, prospectivo, aleatório, oculto, controlado e de não inferioridade comparou a eficácia da fibryga® com o padrão de atendimento (crioprecipitado) durante a cirurgia citorredutora para tratar o câncer raro de Pseudomyxoma peritonei. Este grande e complexo procedimento cirúrgico está associado a uma extensa perda de sangue e os pacientes correm um alto risco de desenvolver AFD.

A eficácia hemostática foi alcançada em 100% para fibryga® e crioprecipitado. Os níveis do fator XIII estabilizador de fibrina foram mantidos em ambos os grupos de tratamento. Entretanto, pacientes tratados com fibryga® experimentaram uma reposição mais rápida e pronunciada dos níveis plasmáticos de fibrinogênio e firmeza do coágulo sanguíneo. Não foram relatados eventos tromboembólicos em pacientes tratados com fibryga® (n = 22) comparados com sete naqueles tratados com crioprecipitado (n = 23).

Mais importante, a fibryga® foi administrada em média 24 minutos antes do crioprecipitado, refletindo sua rápida reconstituição e facilidade de uso. Isto é especialmente importante para situações em que o tempo de tratamento é crucial aos resultados do paciente.

Olaf Walter, Membro do Conselho da Octapharma, comentou que "a reposição de fibrinogênio é uma estratégia importante para o controle da hemorragia, principalmente no ambiente cirúrgico. A extensão do registro representa uma etapa importante no desenvolvimento do produto. Na Octapharma, temos orgulho de contribuir para o controle rápido e eficaz da hemorragia neste ambiente clínico vital, como parte de nosso objetivo de melhorar a vida dos pacientes".

Sigurd Knaub, Vice-Presidente Sênior de Pesquisa e Desenvolvimento Clínico da Octapharma, acrescentou: "O teste FORMA-05 representa a primeira análise da fibryga® em um estudo clínico controlado da AFD e fornece evidências conclusivas para aprovação regulatória de uma extensão do registro".

Se deseja saber mais sobre AFD e fibryga®, acesse: https://www.fibrinogendeficiency.com

Os resultados do teste FORMA-05 estão disponíveis aqui.

Roy A et al. J Thromb Haemost 2019. Publicação aceita e em andamento.

Sobre a fibryga®

A fibryga® é um novo concentrado de fibrinogênio produzido a partir de plasma combinado que fornece reconstituição rápida, segurança de patógenos duplos, alto nível de pureza e funcionalidade para o tratamento de pacientes em que é necessária uma substituição rápida e eficaz do fibrinogênio. As indicações de uso podem diferir por país. Consulte as informações locais do produto para obter informações específicas sobre o país ou entre em contato com um representante da Octapharma.

Sobre a Octapharma

A visão da Octapharma é: "Nossa paixão nos leva a fornecer novas soluções de saúde que promovam a vida humana". Com sede em Lachen, na Suíça, a Octapharma é um dos maiores fabricantes de proteínas humanas do mundo, desenvolvendo e produzindo proteínas humanas a partir de plasma humano e linhas de células humanas. Como empresa familiar, a Octapharma acredita em investimentos a fim de para fazer diferença na vida de pessoas e vem fazendo desde 1983; pois está no nosso sangue. Os valores da nossa empresa são propriedade, integridade, liderança, sustentabilidade e empreendedorismo.

Em 2018, o Grupo alcançou EUR 1,8 bilhões em receita, uma receita operacional de EUR 346 milhões e investiu EUR 240 milhões em pesquisa e desenvolvimento bem como em investimentos, a fim de garantir prosperidade futura. A Octapharma emprega 8.314 pessoas em todo o mundo que apoiam o tratamento de pacientes em 115 países com produtos em três áreas terapêuticas:

· Hematologia (distúrbios da coagulação)

· Imunoterapia (distúrbios de imunidade)

· Cuidados vitais (controle do hemorragia e reposição do volume funcional)

A Octapharma possui sete instalações de pesquisa e desenvolvimento e seis instalações de fabricação de ponta na Áustria, França, Alemanha, México e Suécia.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191105006245/pt/

Octapharma AG Unidade de Negócios Internacionais - Hematologia Olaf Walter Olaf.Walter@octapharma.com ou Oliver Hegener oliver.hegener@octapharma.com ou Ivana Spotakova Gerente de Comunicações Ivana.spotakova@octapharma.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.