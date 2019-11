Chefe de gabinete de Trump convocado a depor no processo de impeachment

Os legisladores dos Estados Unidos encarregados do impeachment do presidente Donald Trump convocaram nesta terça-feira o chefe de gabinete interino da Casa Branca, Mick Mulvaney, que conheceria bem o caso ucraniano, origem do processo.

Mulvaney é o mais recente funcionário ligado a Trump intimado a depor no Congresso, quando a investigação entra em uma nova fase, com a publicação dos testemunhos já realizados.

O chefe de gabinete interino é o mais alto funcionário da Casa Branca a ser citado no caso, mas é pouco provável que compareça para prestar depoimento, seguindo a atual determinação da Casa Branca.

Os presidentes dos três comitês da Câmara de Representantes encarregados do processo de impeachment convocaram Mulvaney para depor na próxima sexta-feira, às 09H00 local (11H00 Brasília).

"A investigação revelou a possibilidade de seu envolvimento direto em um esforço orquestrado pelo presidente Trump, seu advogado pessoal, Rudolph Giuliani, e outros para reter (...) quase 400 milhões de dólares em assistência à segurança para pressionar [a Ucrânia] a realizar investigações que beneficiariam os interesses políticos pessoais do presidente", escreveram os líderes do comitê.

"Seu fracasso ou negativa em comparecer para depor (...) constituirá evidência adicional de obstrução ao processo de impeachment e pode ser usado como uma inferência adversa contra ele e o presidente", advertiram.

Vários funcionários e ex-funcionários ignoraram as citações da Câmara de Representantes e não testemunharam.