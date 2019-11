Piñera lança plano de apoio a PMEs afetadas por crise social no Chile

O presidente do Chile, Sebastián Piñera, anunciou nesta terça-feira (5) um pacote de medidas, que incluem subsídios, agilização de pagamentos e flexibilização de impostos, para 6.800 micro, pequenas e médias empresas afetadas por ataques, saques e incêndios ocorridos no contexto do confronto social no país.

Após lamentar os atos violentos das últimas duas semanas e meia e enumerar as medidas sociais que seu governo para responder a esta crise social - consideradas insuficientes pela oposição e pelos manifestantes -, Piñera lançou o programa "Levantemos sua PME", que pretende beneficiar 6.800 micro, pequenas e médias empresas que foram prejudicadas, segundo pesquisa do Ministério da Economia.

Essas empresas, segundo o mandatário, "sofreram na própria carne os efeitos desta onda brutal de delinquência, vandalismo e destruição", que teve início em 18 de outubro.

Piñera, que estava em silêncio há dias, exigiu a condenação à violência "por todos de forma clara e categórica, sem nenhuma dúvida ou ambiguidade".

O programa lançado contempla um projeto de lei para antecipar em 30 dias o pagamento que as grandes empresas devem fazer às PMEs (hoje podem chegar a até 90 dias), flexibilidade para reprogramação de crédito, facilidades para pagamento de impostos e reavaliação de imóveis, subsídios, empréstimos e garantias para que essas empresas recuperem seu capital de giro e retornem ao trabalho.

"Como tantas outras vezes, fizemos isso; juntos e unidos, transformaremos esses tempos difíceis em uma grande oportunidade", acrescentou Piñera.