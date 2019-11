Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global passa a estar presente na Sérvia graças a um acordo de colaboração com a Joksovic, Stojanovic & Partners (JSP) de Belgrado. A equipe de 12 sócios oferece consultoria jurídica a entidades públicas e um grande número de clientes corporativos internacionais. Estão entre suas áreas práticas direito empresarial e comercial, tributação, aviação, mercados de capitais, concorrência, resolução de disputas, legislação trabalhista, energia, tecnologia da informação, propriedade intelectual, seguros, fusões e aquisições, mercado imobiliário e compras públicas.

"Temos orgulho da capacidade, confiabilidade e visão profissional contínuas que proporcionamos a nossos clientes e queremos seguir oferecendo nossa experiência não só a clientes locais, mas também internacionalmente", declarou Dragan Psodorov, diretor geral do escritório da JSP. "Nossos valores e objetivos condizem perfeitamente com os da organização internacional Andersen Global, e não vemos a hora de colaborar com uma equipe de profissionais que compartilham de nossa visão de futuro."

"A Sérvia é um importante acréscimo na região e para as atividades europeias como um todo", comentou Mark Vorsatz, presidente do conselho da Andersen Global e diretor executivo da Andersen. "A JSP possui uma ampla plataforma que complementa a oferta de outras firmas colaboradoras na região, o que fortalece a abordagem sinérgica fundamental para o nosso sucesso. Além disso, eles já possuem conexões internacionais com firmas de renome. Seus relacionamentos estabelecidos adicionam dimensão e recursos extras à nossa estratégia de linha de serviços. A JSP também atende a clientes em Montenegro, o que amplia nosso alcance ainda mais na região."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos EUA, a Andersen Global conta hoje com mais de 4.500 profissionais no mundo todo e está presente em mais de 160 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

