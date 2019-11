Irã: Teerã acelera produção de urânio enriquecido

O Irã informou que inaugurou 30 centrífugas e acelerou seu ritmo de produção, de 5 quilos de urânio enriquecido por dia, na véspera do anúncio de uma nova redução de seus compromissos assumidos no acordo nuclear de 2015. Essa quantidade de urânio representa mais de dez vezes o nível de produção do início de setembro. (Com agências internacionais)





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.