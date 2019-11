Governo do Iraque corta a internet durante a madrugada

As autoridades iraquianas voltaram a desconectar completamente a rede de internet em Bagdá e no sul do país durante a madrugada de segunda-feira para terça-feira, após os confrontos na capital, especialmente ao redor de edifícios oficiais.

De acordo com a ONG NetBlocks, "o novo corte é a pior restrição das telecomunicações imposta pelo governo iraquiano desde o início dos protestos", em 1 de outubro.

As manifestações que pedem a queda do regime foram retomadas em 24 de outubro com um ar de desobediência civil pacífica, mas os protestos de segunda-feira foram marcados pela violência.

Desde o início da mobilização, em 1 de outubro, 270 pessoas morreram, principalmente manifestantes, de acordo com um balanço da AFP. As autoridades pararam de divulgar informações sobre as vítimas.

Entre 1 e 6 de outubro morreram oficialmente 157 pessoas, quase todas manifestantes assassinados por franco-atiradores que o Estado afirma que não consegue identificar.

No dia 3 de outubro, Bagdá cortou a conexão de internet e restabeleceu apenas duas semanas depois. O bloqueio das redes sociais, imposto desde 2 de outubro, permanece, mas os internautas conseguem evitá-lo com os aplicativos VPN.