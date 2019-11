China: Xi promete abertura gradual dos mercados para investimento estrangeiro

O presidente Xi Jinping prometeu nesta terça-feira, 5, adotar mais iniciativas para abrir gradualmente os mercados chineses para investidores estrangeiros, mas não apresentou nenhuma medida para tentar relaxar as tensões comerciais com os Estados Unidos e a Europa.



Xi discursou na abertura da China International Import Expo, em Pequim, e afirmou que pretende "expandir a abertura de mercados" e avançar na redução de restrições ao capital estrangeiro.



Pequim tem anunciado a redução de tarifas e flexibilizado restrições a importações, mas nenhuma das iniciativas até agora contribui para a resolução de conflitos com americanos e europeus sobre as restrições à presença de companhias estrangeiras no país.



Grupos empresariais têm saudado o processo chinês de abertura, mas se dizem frustrados com o ritmo gradual e a permanência de restrições.