Terremoto de 6,6 graus abala costa de Tonga

Um terremoto de 6,6 graus de magnitude sacudiu nesta terça-feira a costa do arquipélago de Tonga, no Oceano Pacífico, sem provocar alerta de tsunami, segundo várias fontes.

O epicentro do tremor submarino foi situado 134 km a oeste de Neiafu, a segunda maior cidade deste país da Polinésia, segundo o Instituto de Estudos Geológicos dos Estados Unidos (USGS).

Até o momento, não há registro de danos significativos provocado pelo tremor, que foi seguido minutos depois por outro de magnitude 5,5.

Não há risco de tsunami, informou o centro de alerta do Pacífico, que havia anunciado um terremoto de 6,9 graus de magnitude.

Segundo a ONU, o arquipélago de Tonga, que possui 107.000 habitantes e 170 ilhas espalhadas por 700 quilômetros quadrados, está entre os 20 países com maior risco de desastres naturais (ciclones, terremotos, etc.).

Localizada 2.000 km a nordeste da Nova Zelândia e 650 km a leste de Fiji, Tonga está localizada no "Cinturão de Fogo" do Pacífico, onde placas continentais colidem com frequência, causando atividade sísmica significativa.