Governo Trump formaliza saída dos EUA de Acordo de Paris sobre o clima

O governo dos Estados Unidos notificou hoje a Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a sua saída do Acordo de Paris. Este é o primeiro passo oficial para que os americanos abandonem o pacto climático, uma promessa de campanha do presidente Donald Trump.



O Acordo de Paris, negociado em dezembro de 2015 durante a COP21, é um tratado no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, que rege medidas de redução de emissão de gases estufa a partir de 2020, para conter o aquecimento global.



"Hoje, os EUA começaram o processo de saída do Acordo de Paris. Conforme os termos do acordo, os EUA apresentaram uma notificação formal de sua retirada às Nações Unidas. A saída terá efeito um ano depois da entrega da notificação", informou em comunicado o secretário de Estado, Mike Pompeo, em sua conta oficial no Twitter. "Os EUA têm orgulho do seu histórico como líder mundial em reduzir todas as emissões, promover a resiliência, aumentar nossa economia e garantir energia para nossos cidadãos. Nosso modelo é realista e pragmático", afirmou ainda o secretário Pompeo também por meio da rede social.