Comunicado do Business Wire :Neutrona Networks

A operadora das Américas Neutrona Networks foi mais uma vez reconhecida por seus pontos fortes em tecnologia e inovação, depois de ganhar os prêmios de Melhor Parceria OTT e Melhor BSS / OSS no Global Carrier Awards 2019 em outubro.

Luciano Salata recebe um dos Prêmios Capacity Media 2019 (Photo: Business Wire)

O prêmio Parceria OTT reconhece o esforço expansivo e de vários anos da Neutrona para conectar sua premiada plataforma SD-WAN, desenvolvida em casa com os principais fornecedores de nuvem do mundo. No início deste ano, fez parceria com o Direct Link Service da IBM Cloud, adicionando à sua lista crescente de parceiros de nuvem, inclusive Amazon, Microsoft, Google, Oracle e Alibaba. Sua plataforma SD-WAN atualizada inclui um ambiente de desenvolvimento integrado que permite aos projetistas de serviços e arquitetos de rede otimizar de maneira mais rápida e eficaz os caminhos dos clientes para seus provedores de nuvem.

"Nós vivemos em um mundo definido pela transformação digital, no qual os clientes em todos os lugares dependem da nuvem para suas necessidades de dados. As soluções digitalmente nativas da Neutrona, orientadas por software, ajudam os clientes a alinhar suas iniciativas individuais de transformação digital e estratégias de nuvem com suas soluções de arquitetura de rede", Luciano Salata, presidente e cofundador da Neutrona Networks. "Estamos muito orgulhosos de que o setor tenha nos reconhecido mais uma vez como um líder no fornecimento de software digital (SDDP) por meio de nosso trabalho em SDN e automação, além da experiência superior do cliente que fornecemos em associação com os principais provedores de nuvem e parceiros de tecnologia SD-WAN".

A plataforma OSS/BSS escalável da Neutrona recebeu seu terceiro prêmio consecutivo Global Carrier. Seu Intelligent Commercial Engine (ICE), um desenvolvimento próprio, usa preços baseados em localização da API para fornecer cotações, pedidos, provisionamento e serviços de entrega robustos em tempo real. Seu novo lançamento SD-WAN CPE permite à Neutrona expandir todos os recursos de uma abordagem MPLS ou híbrida tradicional para uma solução pura na Internet. Essa atualização melhora a visibilidade do aplicativo e a otimização do tráfego, aumentando a segurança e a confiabilidade.

A Neutrona também lançou o primeiro portal de comércio eletrônico da América Latina, o www.shop.neutrona.com, para permitir que os clientes projetem, fixem preços e adquiram serviços SD-WAN e Cloud Connect on-line. A abordagem centrada no cliente da Neutrona levou a pontuações NPS líderes do setor, 66% acima da média do mercado global de telecomunicações.

"Na última década, reescrevemos as regras dos serviços de transporte de dados na América Latina, fornecendo uma experiência de classe mundial para o cliente, inteligência de rede e automação de processos inovadora", diz Mateo Ward, CEO e cofundador da Neutron. "O que mais nos agrada é que esses dois prêmios são de natureza global, reiterando nosso papel de 'ponte' para operadoras e empresas globais que buscam fazer negócios na América Latina".

A Capacity Media, uma das principais fontes de business intelligence da indústria global de transportadoras, patrocina o Global Carrier Awards há 15 anos. Mais de 400 representantes de telecomunicações vieram a Londres para participar do jantar de gala a rigor, projetado para comemorar as principais realizações do setor de transportadoras.

Sobre a Neutrona Networks

A Neutrona Networks é uma provedora neutra e independente de serviços de rede gerenciados que está reescrevendo as regras das telecomunicações nas Américas ao ser pioneira de inovação na experiência do cliente, inteligência de rede e automação de processos. Ela oferece serviços de SD-WAN, MPLS, conexão à nuvem privada ou redes híbridas às maiores operadoras de telecomunicações do mundo e aos clientes Fortune 500 que elas atendem, bem como empresas regionais e globais sediadas nas Américas. Tem presença direta em mais de 15 países, oferecendo acesso a todas as cidades na região através de sua ampla rede de interconexões com operadoras locais e conectividade direta a Amazon Web Services, Microsoft Azure e Google Cloud, entre outras. A sua rede é transmitida por meio de diversos sistemas de cabos submarinos e anéis de fibra terrestres monitorados e gerenciados com a sua própria solução de SDN.

