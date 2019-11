IAG comprará a companhia espanhola Air Europa por EUR 1 bilhão

O International Airlines Group (IAG), proprietário da British Airways e da Iberia, anunciou nesta segunda-feira um acordo para comprar a espanhola Air Europa por um bilhão de euros (1,12 bilhão de dólares).

IAG anunciou em um comunicado o acordo com o grupo de turismo espanhol Globalia, proprietário da Air Europa, cuja compra permitirá a IAG aumentar consideravelmente as conexões com a América Latina e o Caribe.

O grupo deseja transformar Madri em um centro aéreo com capacidade para competir com Paris-Charles de Gaulle, Londres-Heathrow, Amsterdã e Frankfurt.

IAG já possui duas companhias espanholas, Iberia e Vueling, assim como a British Airways, a irlandesa Aer Lingus e a companhia de baixo custo Level.

O grupo comprará todas as ações da Air Europa e espera concluir a transação no segundo semestre de 2020, depois de receber as autorizações necessárias.