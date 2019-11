Conhecido pelo bordão 'ligue djá', Walter Mercado morre aos 88 anos em Porto Rico

(foto: Reprodução)

Conhecido no Brasil pelo bordão”, oneste domingo (3), aos 88 anos, vitimado por uma falência renal. Walter ficou famoso por suas participações em comerciais pagos da TV brasileira no final dos anos 1990, quando oferecia seus préstimos para tornar próspera a vida de quem ligasse para o telefone 0900 11 22 00.Natural de Ponce, uma das principais cidades de Porto Rico, o astrólogo chegou a trabalhar em canais de TV do país. Depois disso, ele se mudou para o sul da Flórida, onde se dedicou à Astrologia, sempre voltado à população latina. Walter morreu no hospital Auxilio Mutuo, de San Juan, em Porto Rico.Em 2014, o astrólogo lançou o site Passion Latinos, dedicado a horóscopos, encontros online e venda de produtos como fragrâncias, velas e sabonetes que prometiam trazer prosperidade, amor, saúde e paz.