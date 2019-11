Juiz suspende temporariamente nova regra de Trump para imigrantes

O juiz federal Michael Simon, de Portland, no Estado americano do Oregon, concedeu uma ordem de restrição temporária contra a regra do governo de Donald Trump que obrigaria imigrantes a provarem que podem pagar por cuidados médicos ou que terão seguros de saúde para que consigam obter vistos. Não se sabe quando Simon julgará o mérito do caso.



Sete cidadãos americanos e uma organização sem fins lucrativos entraram com um processo na justiça federal na última quarta-feira, 30, sob o argumento de que a nova norma barraria dois terços de possíveis imigrantes legais. Outro ponto levantado pelo processo era o de que a regra reduziria "enormemente" ou eliminaria os vistos patrocinados por famílias.



A norma entraria em vigor neste domingo, 3, antes de ser suspensa. A Casa Branca afirmou hoje que discorda "fortemente" da decisão. "Mais uma vez, uma liminar nacional permite a um único juiz frustrar o julgamento de políticas do Presidente em uma questão sobre a qual o Congresso deu a ele autoridade expressa", disse a secretária de imprensa Stephanie Grisham.