Acidente de ônibus deixa 33 feridos na França

Trinta e três pessoas ficaram feridas, incluindo 20 de nacionalidade estrangeira, neste domingo num acidente de ônibus em uma rodovia no norte da França, anunciaram as autoridades locais.

Às 11h50 (7h50 de Brasília), um ônibus da empresa Flixbus saiu da estrada entre as cidades de Amiens e Saint-Quentin e tombou, informou a prefeitura de Somme (norte da França) em um comunicado, sem especificar as circunstâncias do acidente.

Das 33 pessoas a bordo, 29 ficaram levemente feridas e quatro gravemente, segundo a mesma fonte.

Entre os passageiros estavam 11 britânicos, três americanos, dois espanhóis, um australiano, um holandês, um romeno e um russo.

Os feridos foram levados para diferentes hospitais da região, principalmente para as cidades de Amiens e Péronne.

Os bombeiros disseram à AFP que cinco pessoas ficaram gravemente feridas, sem especificar se suas vidas estão em perigo.

O acidente causou o fechamento provisório da saída 13 da rodovia A1.

A Flixbus - que faz viagens de ônibus de longa distância a preços baixos, especialmente na Europa - disse em comunicado que está em "contato com as autoridades locais para determinar as causas exatas do acidente, além de garantir atenção aos passageiros".