Presidente eleito da Argentina chega ao México

O presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández, chegou neste sábado (2) à Cidade do México, onde terá um encontro privado com seu colega de esquerda Andrés Manuel López Obrador - informou a secretaria de Relações Exteriores.

"Damos as boas-vindas ao México a @alferdez, presidente eleito da República da Argentina", tuitou a Chancelaria mexicana.

Fernández foi recebido no aeroporto da Cidade do México pelo subsecretário para América Latina e Caribe do Ministério, Maximiliano Reyes.

O presidente argentino e o anfitrião, López Obrador, vão-se reunir no Palácio Nacional na segunda-feira. No dia seguinte, Fernández dará uma Aula Inaugural, intitulada "Desafios da América Latina", no Antigo Colégio de San Ildefonso.

Em um telefonema, AMLO felicitou Fernández por sua vitória eleitoral, assim como o também reeleito presidente da Bolívia, Evo Morales.

Desde que assumiu, em dezembro passado, o presidente López Obrador afirma que sua diplomacia se baseia nos princípios de não intervenção e de respeito à livre-determinação dos povos.

Com base nessa premissa, absteve-se de lançar críticas à situação de outros países da região, como a Venezuela, distanciando-se da condenação aberta de outras nações latino-americanas e da Organização dos Estados Americanos (OEA).