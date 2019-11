Libaneses de todo país mantêm vivos os protestos em Trípoli

Manifestantes procedentes de todo país chegavam na noite deste sábado (2) a Trípoli, grande cidade do norte do Líbano, em um mobilização que tem como objetivo demonstrar que o protesto contra a classe política segue mais vivo do que nunca.

Desde 17 de outubro, o Líbano registra manifestações em massa contra uma classe dirigente vista como corrupta e incompetente. Os atos multitudinários paralisam o país há quase duas semanas.

A volta à calma nos últimos dias teve início com a reabertura dos bancos e das escolas.

A mobilização persiste em Trípoli, porém, esta grande cidade do norte, enquanto em Beirute a intensidade diminuiu.

"Vim a Trípoli para estar do lado deles, porque são os únicos que continuam a revolução", disse Gharird Chehayeb, que mora na cidade de maioria drusa de Aley, no centro.

No sábado à noite, na praça Al Nour, de Trípoli, milhares de manifestantes exibiam bandeiras libanesas e iluminavam o lugar com seus celulares, antes de entoarem o hino nacional.

Em um cartaz, podia-se ler: "Todos quer dizer todos", slogan que exige a saída de toda classe política.

Na última terça, o primeiro-ministro Saad Hariri anunciou a renúncia de seus ministros, mas a medida se mostrou insuficiente. Os manifestantes exigem a formação de um novo gabinete composto de tecnocratas. Também exigem a renúncia do presidente Michel Aoun e a dissolução do Parlamento.

"O movimento continuará até que nossas exigências sejam atendidas", afirmou Fahmy Karamé, de 49 anos.

Hoje, no fim do dia, também houve concentrações em Sídon, cidade sunita do sul, assim como no centro de Beirute, na praça dos Mártires, onde centenas de pessoas se reuniram.

Em Baabda, perto de Beirute, simpatizantes do presidente Aoun tomaram a estrada que leva ao Palácio presidencial, na véspera de uma grande marcha prevista por seu partido nesta área.