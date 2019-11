A empresa gestora Delta Tankers Ltd, do petroleiro gregi Bouboulina, "principal suspeito", segundo as autoridades brasileiras, pelo vazamento de petróleo no litoral nordeste do país, negou neste sábado estar envolvida nessa poluição.

O navio, que fazia o trajeot Venezuela à Malásia, "chegou ao seu destino sem problemas durante a viagem e descarregou toda a sua carga sem perdas", afirmou um comunicado da empresa.