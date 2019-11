Grécia: 5 barcos, um deles grego, suspeitos pelo óleo no Nordeste do Brasil

As autoridades gregas disseram neste sábado que, no total, cinco navios, incluindo um grego, são suspeitos da mancha de óleo que polui mais de 2.000 km de litoral no Nordeste do Brasil, após inspeções das autoridades brasileiras.

"Investigações realizadas no Brasil mostraram que cinco navios de diferentes países são suspeitos, incluindo um grego", disse à AFP um chefe da assessoria de imprensa da polícia portuária grega, subordinada ao Ministério da Marinha Mercante.

A fonte, que solicitou o anonimato, não forneceu os nomes dos navios ou a quais empresas pertencem.

Ele apenas enfatizou que "as autoridades gregas realizarão verificações escrupulosas se esses navios atracarem em um porto do país", sem fornecer mais informações sobre o assunto.

Na sexta-feira, as autoridades brasileiras anunciaram que o "Bouboulina", um navio-tanque de bandeira grega, era o "principal suspeito" dessa mancha negra.

Segundo uma porta-voz do Ministério da Justiça brasileiro, a empresa proprietária do navio é a Delta Tankers e está sediada em Atenas.

A origem da mancha de óleo, que surgiu em julho, era um mistério há semanas.

O Ministério da Defesa, a Marinha e a Polícia Federal brasileiros explicaram, em uma declaração conjunta, que identificaram, graças a dados de satélite, um navio de bandeira grega que estava transportando petróleo bruto de um terminal de petróleo na Venezuela e estava indo para a África do Sul .

O site G1 acompanhou a jornada do navio grego "Bouboulina", atualmente na África do Sul: depois de ficar nos Estados Unidos por quatro dias devido a problemas técnicos, ele reabasteceu na Venezuela antes de continuar para a Malásia e depois para a África do Sul.

Por seu lado, a polícia portuária grega indicou que os cinco navios suspeitos "deixaram o Brasil", mas não especificaram seu destino.