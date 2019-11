Reino Unido suspende 'fracking' para obter gás de xisto

O governo britânico anunciou neste sábado uma moratória sobre a técnica hidráulica conhecida como "fracking" para extrair gás de xisto do subsolo, devido ao risco de abalos sísmicos.

A ministra para Empresa e Energia, Andrea Leadsom, disse ter tomado a decisão com base em um relatório da agência reguladora do setor, a Autoridade de Petróleo e Gás (OGA), que investigou a atividade sísmica recente na região de Preston New Road, Lancashire (noroeste), onde a técnica foi empregada.

"Após examinar o relatório da OGA (...), está claro que não podemos excluir mais as consequências inaceitáveis para a população local (...). Por esta razão, concluí que devemos decretar uma moratória sobre o 'fracking' na Inglaterra com efeito imediato".

O governo destacou que não dará sinal verde para novos projetos de fracking "a menos que proporcionem novas provas convincentes" de que não representam risco.

O processo de 'fracking' consiste em criar fissuras subterrâneas para injetar uma mistura de água, areia e produtos químicos visando extrair gás ou petróleo da rocha.

A técnica é polêmica por seu impacto ambiental e provoca protestos das populações afetadas e dos ecologistas.