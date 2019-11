Comunicado do Business Wire :Masimo

A Masimo (NASDAQ: MASI) anunciou hoje que o Radius Capnography?, um capnógrafo portátil em tempo real com conectividade Bluetooth® sem fio, recebeu a marcação CE. O Radius Capnography se conecta à plataforma de conectividade e monitoramento de paciente Root® para fornecer capnografia convencional sem fio perfeita para pacientes de todas as idades. O Radius Capnography é o segundo sensor sem fio criado pela Masimo, juntando-se ao Radius PPG?, ou Radius Photoplethysmography, a primeira solução de sensor sem fio a oferecer a oximetria de pulso Masimo SET® Measure-through Motion and Low Perfusion?.

O Radius Capnography não requer calibração de rotina e tempo mínimo de aquecimento, com medições de EtCO2 e taxa de respiração totalmente precisas e formas de onda contínuas de EtCO2 exibidas em 15 segundos.1

Conectado ao Root sem fio, o Radius Capnography apresenta uma solução interessante de capnografia convencional:

-- Capnografia sem cabo: A falta de um cabo para amarrar o sensor Radius Capnography e o paciente ao Root melhora o fluxo de trabalho e reduz a possibilidade de uma interrupção no monitoramento da capnografia, minimizando os puxões no circuito respiratório.

-- Documentação automatizada: O Root automatiza o mapeamento eletrônico dos dados do paciente, incluindo os dados coletados pelo Radius Capnography, nos sistemas de prontuário médico eletrônico (Electronic Medical Record, EMR) do hospital, trabalhando com o Masimo Patient SafetyNet? ou com o Iris Gateway® para simplificar e acelerar o fluxo de trabalho, além de reduzir a probabilidade de erros de transcrição.2

-- Manipulação e visibilidade de dados maximizadas: A tela grande e multitoques de alta resolução da Root fornece uma exibição secundária facilmente interpretável de formas de onda grandes e nítidas de EtCO2, melhorando a visibilidade e ajudando os médicos a identificarem padrões de ondas sugestivos de obstrução das vias aéreas ou deslocamento de tubos. Os dados de tendências claramente exibidos por até 96 horas ajudam os clínicos a revisarem o progresso do paciente ao longo do tempo, ajudando a orientar os esforços de ventilação. E a interface intuitiva da tela de toque permite que os médicos ajustem rapidamente a faixa de exibição de tendências e definam as configurações de alarme para atender às necessidades de cada paciente.

-- Conectividade sem complicações: O design sem cabos do Radius Capnography e o rápido emparelhamento Bluetooth fornecem os benefícios da capnografia e conexão confiáveis ao Root, sem a carga ou confusão de cabos adicionais, facilitando o movimento fácil entre as áreas de atendimento, à medida que os pacientes se deslocam pelo hospital e em salas de operação movimentadas, onde o espaço já está limitado.

As diretrizes da American Heart Association recomendam capnografia quantitativa contínua com forma de onda, além da avaliação clínica, para ajudar os médicos a confirmarem a colocação do tubo endotraqueal3, avaliar a profundidade e a eficácia das compressões torácicas durante a RCP4 e reconhecer o retorno da circulação espontânea durante a RCP.4

O Root é uma central poderosa e expansível que integra uma variedade de tecnologias, dispositivos e sistemas para fornecer soluções de conectividade e monitoramento multimodal. Os recursos de expansão plug-and-play do Root permitem que os médicos monitorem simultaneamente com o Radius Capnography e outras medições, como a oximetria de pulso Radius PPG SET® Measure-through Motion and Low Perfusion e medições avançadas de CO-Oximetria de pulso rainbow®, para maior visibilidade do estado do paciente.

Joe Kiani, fundador e diretor executivo da Masimo, disse: "Estamos felizes em apresentar o segundo sensor sem fio e sem cabos para o Root, o Radius Capnography. Com essa marcação CE, a conectividade avançada do Radius Capnography agora está disponível nos EUA e nos países com marcação CE, levando o poder da capnografia da Masimo a ainda mais hospitais em todo o mundo."

Sobre a Masimo

A Masimo (NASDAQ: MASI) é uma empresa médica global que desenvolve e produz uma vasta gama de tecnologias líderes no setor, o que inclui soluções inovadoras de aferição, sensores, monitores de pacientes, automação e conectividade. Nossa missão é melhorar os resultados do paciente e reduzir o custo do tratamento. A SET® da Masimo, por meio de oximetria de pulso Measure-through Motion and Low Perfusion?, introduzida em 1995, mostrou em mais de cem estudos independentes e objetivos que supera outras tecnologias de oximetria de pulso.5 A SET® da Masimo também demonstrou ajudar médicos a reduzir a retinopatia de prematuridade em neonatos,6 aumentou a detecção de CCC em recém-nascidos7 e, ao ser usada para monitoramento contínuo com o sistema Patient SafetyNet? da Masimo em enfermarias de pós-cirurgia, reduziu custos, transferências de UTI e ativações de resposta de emergência rápidas.8-10 Estima-se que a SET® da Masimo seja usada em mais de cem milhões de pacientes e hospitais líderes e outros locais de assistência médica ao redor do mundo11 e que seja a oximetria de pulso principal em nove de cada dez hospitais de acordo com o Rol de honra de notícias e relatório dos melhores hospitais do mundo nos Estados Unidos em 2019-2020.12 A Masimo continua a aprimorar a SET® e anunciou em 2018 que a precisão de SpO2 em sensores RD SET® em condições de movimento foi melhorada significativamente, o que proporcionou aos médicos mais confiança de que os valores de SpO2 dos quais eles dependem refletem com precisão o estado fisiológico do paciente. Em 2005, a Masimo introduziu a tecnologia rainbow® Pulse CO-Oximetry, permitindo o monitoramento não invasivo e contínuo dos componentes sanguíneos que anteriormente só podiam ser verificados invasivamente, inclusive a hemoglobina total (SpHb®), teor de oxigênio (SpOC?), carboxihemoglobina (SpCO®), metemoglobina (SpMet®), os índices Pleth Variability Index (PVi®), RPVi? (rainbow® PVi) e o Oxygen Reserve Index (ORi?). Em 2013, a Masimo introduziu o monitoramento de paciente Root® e a Connectivity Platform (plataforma de conectividade), construídos do zero para serem o mais flexíveis e expansíveis possível para facilitar a adição de outras tecnologias de monitoramento da Masimo ou de terceiros; adições fundamentais da Masimo incluem o equipamento de monitoramento de função cerebral de próxima geração SedLine®, oximetria regional O3® e capnografia ISA? com tubos de amostragem NomoLine®. A família de Pulse CO-Oximeters® de monitoramento pontual da Masimo inclui dispositivos projetados para uso em diversas situações clínicas e não clínicas, incluindo tecnologia sem fio e usáveis, tais como Radius-7® e Radius PPG?, dispositivos portáteis como Rad-67?, oxímetros de pulso de dedo como o MightySat® Rx e dispositivos disponíveis para uso, seja em um hospital ou em casa, como o Rad-97®. As soluções de automação e conectividade hospitalar da Masimo estão baseadas na plataforma Iris® e incluem Iris Gateway®, Patient SafetyNet, Replica?, Halo ION?, UniView?, e Doctella?. Outras informações sobre a Masimo e seus produtos estão disponíveis no site www.masimo.com. Os estudos clínicos publicados sobre os produtos da Masimo estão disponíveis em www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/.

ORi e RPVi não receberam liberação FDA 510(k) e não estão disponíveis para venda nos Estados Unidos. A marca comercial Patient SafetyNet é usada sob licença da University HealthSystem Consortium.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa inclui declarações prospectivas conforme definido na seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, e seção 21E da Lei de Bolsa de Valores de 1934, em conexão com a Lei de Reforma de Controvérsias de Títulos Privados de 1995. Essas declarações prospectivas incluem, entre outras, declarações relacionadas com a eficácia potencial do Masimo Radius Capnography?, do Root®, do Patient SafetyNet? e do Iris Gateway®. Essas declarações prospectivas têm como base nas expectativas atuais quanto a eventos futuros que nos afetem e estejam sujeitos a riscos e incertezas, todos de difícil previsão e muitos deles além do nosso controle, os quais poderiam fazer com que nossos resultados reais divergissem de modo considerável e adverso dos expressos em nossas declarações prospectivas devido a diversos fatores de risco que incluem, entre outros: riscos associados às nossas suposições quanto à capacidade de repetição de resultados clínicos; riscos associados à nossa convicção de que as tecnologias exclusivas de medição não invasiva da Masimo, inclusive o Masimo Radius Capnography, o Root, o Patient SafetyNet e o Iris Gateway, contribuem para resultados clínicos positivos e à segurança dos pacientes; riscos associados à nossa convicção de que as inovações médicas não invasivas da Masimo oferecem soluções economicamente acessíveis e vantagens únicas; bem como outros fatores mencionados na seção "Fatores de risco" de nossos relatórios mais recentes protocolados junto à Comissão de Títulos e Valores Mobiliários (SEC, Securities and Exchange Commission), os quais podem ser obtidos gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov. Apesar de acreditarmos que as expectativas refletidas em nossas declarações prospectivas sejam razoáveis, não sabemos se nossas expectativas serão corretas. Todas as declarações prospectivas incluídas neste comunicado de imprensa são expressamente qualificadas em sua totalidade pelas declarações de advertência precedentes. Advertimos os leitores a não confiar indevidamente nessas declarações prospectivas, que dizem respeito apenas à data de hoje. Não assumimos qualquer obrigação de atualizar, corrigir ou esclarecer tais declarações ou os "Fatores de risco" descritos em nossos mais recentes relatórios protocolados junto à Comissão de Valores Mobiliários (SEC), seja ou não como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme possa ser exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis.

