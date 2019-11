Ataque 'terrorista' mata 35 soldados no Mali

Ao menos 35 soldados do Mali morreram nesta sexta-feira em um ataque perpetrado contra uma posição militar no nordeste do Mali, anunciou o exército, que classificou a ação de "terrorista".

"O último boletim provisório revela 35 mortos na FAMA (as Forças Armadas do Mali), informou o Exército em sua página no Facebook.

O "ataque terrorista" visou um posto militar em Indelimane, na região de Menaka.

Este ataque acontece um mês após a morte de 40 soldados em dois ataques jihadistas em 30 de setembro e em 1 de outubro, perto de Burkina Faso, país situado ao sul do Mali, segundo um responsável do Ministério da Defesa.

O ataque desta sexta-feira deixou "feridos e danos materiais" e "foram enviados reforços" à zona de Indelimane, segundo o exército.

O ataque não foi reivindicado até o momento.