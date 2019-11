Elon Musk, CEO da Tesla, avisa que deixa Twitter em um tuíte

Elon Musk, diretor-executivo da fabricante de automóveis Tesla, anunciou nesta sexta-feira que está deixando a rede social Twitter por meio de alguns tuítes - sem citar os diversos escândalos que desatou com suas polêmicas mensagens nos últimos anos.

"Não estou certo de que o Twitter seja bom", "O Reddit ainda parece estar bom" e "Ficando offline", tuitou o bilionário sem dar explicações.

Elon Musk é particularmente viciado neste meio de comunicação direta com o público. Posta mensagens corriqueiras, várias vezes ao dia, principalmente sobre seus negócios, mas também brincadeiras e comentários sobre qualquer assunto.

Mas a agência que controla a Bolsa de Nova York, a SEC, acusa-o de multiplicar tuítes cujo conteúdo poderia induzir investidores ao erro e influenciar no preço das ações da Tesla.

Musk também foi processado por difamação por um espeleólogo britânico que ele descreveu como pedófilo no Twitter.

O empresário atacou o cientista depois que ele descreveu como "golpe publicitário" a tentativa fracassada do diretor da Tesla de enviar um submarino em miniatura para ajudar a resgatar 12 jovens presos pelas águas da enchente.

Antes do protesto causado por seus comentários no Twitter, Musk pediu desculpas ao espeleólogo e excluiu as mensagens ofensivas.