Google entra de vez no mercado de objetos conectados com compra da Fitbit

A companhia tecnológica Google anunciou nesta sexta-feira a compra da Fitbit, uma das líderes mundiais de objetos conectados especializados em fitness.

O número um dos motores de buscas pagará 2,1 bilhões de dólares na operação, que será fechada em 2020, segundo a Google.

O movimento da Google ocorre em um contexto de uma tentativa de expandir os negócios para além do buscador de internet e enquanto a Fitbit atravessa dificuldades para se impor sobre concorrentes como a Apple.

"Construímos uma marca confiável que dá serviço a mais de 28 milhões de usuários ativos em todo o mundo, que confiam em nossos produtos para ter uma vida mais saudável e ativa", disse o cofundador e CEO da Fitbit, James Park, em um comunicado conjunto que anuncia o pacto.

"Google é um sócio ideal para avançar em nossa missão. Graças aos recursos da Google e a sua plataforma mundial, a Fitbit poderá acelerar a inovação do setor dos objetos conectados", acrescentou.

As pulseiras Fitbit são onipresentes nos Estados Unidos, onde milhões de pessoas as usam para calcular o número de passos que dão todos os dias.

A marca foi uma das primeiras a ampliar o uso de pulseiras fitness, mas perdeu terreno nos últimos anos para as concorrentes.

A empresa chinesa Xiaomi lidera o mercado de objetos conectados à frente de Apple, Huawei e Fitbit, de acordo com uma pesquisa do gabinete da IDC no segundo trimestre de 2019.