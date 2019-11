Petróleo fecha em alta, com otimismo comercial renovado

O petróleo fechou a semana com uma alta forte nesta sexta-feira, estimulado por uma evolução na frente comercial.

O barril Brent do Mar do Norte para entrega em janeiro fechou a 60,72 dólares em Londres, 3,5% a mais que no fechamento de quinta.

Em Nova York, o barril americano de WTI para dezembro avançou 3,7%, a 56,20 dólares.

Os preços do petróleo, já em alta, subiram consideravelmente na segunda metade da sessão após a imprensa relatar que Pequim e Washington tinham chegado a um consenso sobre um acordo comercial parcial.

"A ligação entre China e Estados Unidos parece ter corrido bem e foi construtiva. Parece que o acordo da Fase 1 está a caminho de ser certificado. O mercado fechou a semana com um apetite renovado pelo risco", apontou Ryan McKay de TD Securities.