Tiroteio em festa de Halloween deixa quatro mortos na Califórnia

Pelo menos quatro pessoas morreram e várias ficaram feridas na noite de quinta-feira (1) durante um tiroteio em uma festa de Halloween perto de San Francisco, Califórnia, informaram autoridades e imprensa locais.

"Quatro mortos e vários feridos no tiroteio em Orinda. Mais detalhes em breve", tuitou a polícia do condado de Contra Costa na manhã desta sexta-feira.

O tiroteio aconteceu em uma festa de Halloween realizada em uma casa alugada pelo Airbnb às 23h00 locais desta sexta (03h de Brasília) na cidade de Orinda, a 30 km de San Francisco, de acordo com a área da baía da NBC.

Três pessoas morreram e nove ficaram feridas em um outro tiroteio na noite de terça-feira também em uma festa de Halloween no sul de Los Angeles.

Michael Wang, dono do imóvel, disse à emissora CBS que uma mulher alugou sua casa para organizar uma recepção com uma dezena de familiares.

O gabinete do xerife do condado disse que os agentes chegaram por volta das 22H50 à casa, onde encontraram três mortos. Uma quarta pessoa morreu depois no hospital.

Não há informações sobre o que causou o tiroteio.

"É um dia muito sombrio aqui em Orinda", disse a prefeita Inga Miller à rádio local.

Na tarde de terça-feira, três homens foram mortos e outros nove ficaram feridos em outra festa de Halloween, realizada em Long Beach, ao sul de Los Angeles.