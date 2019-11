Farage propõe aliança pró-Brexit a Boris Johnson para eleições no Reino Unido

O eurofóbico Nigel Farage pediu nesta sexta-feira (1) ao primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que abandone o acordo do Brexit negociado com Bruxelas e se una a uma aliança para as legislativas de dezembro, com o apoio do presidente dos EUA, Donald Trump.

O premiê conservador, que espera recuperar a maioria para seu partido nas eleições antecipadas de 12 de dezembro, promete tirar o país da União Europeia, depois de três anos e meio de incerteza após o referendo de 2016.

Farage, um dos líderes dos pró-Brexit no referendo, começou na quinta-feira sua campanha com uma intervenção de Trump em seu programa de rádio, no qual o presidente americano criticou o acordo de Johnson com Bruxelas.

Farage anunciou nesta sexta que seu Partido do Brexit apresentará candidatos "em cada circunscrição de Inglaterra, Escócia e Gales", a menos que Johnson se una à sua causa.

Também pediu ao primeiro-ministro para rejeitar o acordo dificilmente negociado em outubro com Bruxelas que, segundo ele, "não é um Brexit" e lhe ofereceu "um pacto de não agressão".

Se Johnson aceitar, Farage somente se apresentará em 150 circunscrições.

"As eleições legislativas são uma oportunidade para começar do zero", assegurou o candidato. "O mais importante é que uma aliança do 'leave' [pró-Brexit] ganhe uma ampla maioria no parlamento e se aplique um Brexit franco", acrescentou.

No entanto, essa tentativa de aliança parece destinado o fracasso porque Johnson a rejeita, como reafirmaram nesta sexta-feira vários responsáveis do partido conservador.

- "Impossível de parar" -

A proposta serve a Farage, de 55 anos, para atacar Johnson, que se apresenta nas eleições como o principal defensor do Brexit apesar de não ter conseguido tirar o país da UE em 31 de outubro, como havia prometido.

A saída do bloco está prevista agora para 31 de janeiro.

Uma aliança de Johnson e Farage seria "impossível de parar", disse nesta quinta-feira Trump em sua longa conversa com Farage na rádio.

"Gostaria de vê-lo junto com Boris porque teriam bom resultado, porque foram bem nas últimas eleições e porque o respeita muito", disse Trump, que estará em Londres na semana anterior às eleições para uma cúpula da Otan.

Nas eleições europeias de maio, o Partido do Brexit de Farage ficou em primeiro com 31,6% dos votos.

Segundo o agregador de pesquisas Britain Elects, Farage pode alcançar 11% dos votos, atrás dos conservadores (36%) e dos trabalhistas (25%).

Trump, que em várias ocasiões prometeu um "magnífico" tratado comercial com o Reino Unido após o Brexit, assegura agora que essa possibilidade está nas entrelinhas do acordo negociado por Johnson com Bruxelas.

O governo assegura que o acordo permite ao país fechar acordos comerciais "em todo o mundo que beneficiarão o conjunto do Reino Unido".

"Sem querer ferir Boris Johnson", Trump "disse a verdade sobre este tratamento escandaloso, horrível, com a UE", disse Farage na sexta-feira.