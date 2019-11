Elefante rebelde chamado 'Laden' mata cinco pessoas na Índia

Agentes florestais do nordeste da Índia realizaram nesta sexta-feira (1) uma grande operação para capturar um elefante rebelde que matou cinco moradores no início desta semana.

O elefante, chamado pelos locais de "Laden", inspirado no falecido líder da rede jihadista Al-Qaeda, Osama bin Laden, matou as pessoas na noite de terça no estado de Assam, disse Rajen Rabha à AFP.

"Laden já atacou nossas aldeias, matou pessoas e destruiu nossos arrozais", declarou o morador do distrito de Goalpara.

Ele acrescentou que o animal vive sozinho e que os agentes florestais usam elefantes domesticados para observá-lo a uma distância segura, bem como drones, como confirmado por fotografias publicadas pelo departamento florestal de Assam.

Com o hábitat natural dos elefantes cada vez mais reduzido, cerca de 2.300 pessoas foram pisoteadas na Índia nos últimos cinco anos por paquidermes, segundo dados oficiais publicados em junho. Desde 2011, 700 elefantes foram mortos.