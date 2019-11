Turquia e Rússia começam patrulhas conjuntas no nordeste da Síria

Militares turcos e russos começaram nesta sexta-feira (1º) a patrulhar, em conjunto, uma região do nordeste da Síria, em cumprimento do acordo que pôs fim à operação militar lançada por Ancara no início de outubro contra os curdos desta região síria.

Conforme um jornalista da AFP do lado turco da fronteira, as patrulhas começaram às 9h GMT (6h em Brasília), em um povoado sírio da região de Derbasiyeh.

Instalados em cerca de dez veículos militares turcos e russos, os soldados se dirigiram para o leste de Derbasiyeh para patrulhar uma zona de dezenas de quilômetros, relataram fontes militares turcas.

Outro correspondente da AFP em Derbasiyeh indicou que os veículos não levavam bandeira turca, nem russa, a pedido de Moscou.

Segundo o acordo firmado em 22 de outubro entre o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e o russo, Vladimir Putin, a milícia curda Unidades de Proteção Popular (YPG) tinha até terça-feira passada para se retirar desta zona fronteiriça.

"As primeiras patrulhas conjuntas turco-russas com unidades terrestres e aéreas estão em curso no nordeste da Síria em conformidade com o acordo de Sochi", confirmou o Ministério turco da Defesa em um comunicado publicado no Twitter.

Em outro tuíte, o Ministério declarou que estava prevista uma reunião em Ancara com uma delegação militar russa para discutir "questões táticas e técnicas".

A Turquia quer instalar nesta fronteira uma "zona de segurança" de cerca de 30 quilômetros para separar seu território da zona onde estão presentes as YPG, consideradas "terroristas". Este grupo foi, porém, um aliado-chave dos países ocidentais em sua luta contra o grupo extremista Estado Islâmico (EI).

- Acordo temporário -

Em Moscou, o Exército russo também confirmou o início das patrulhas.

"A patrulha inclui nove veículos blindados russos e turcos, e a segurança da coluna está garantida por um BTR-82 (veículo militar blindado) do Exército russo. O itinerário é de mais de 100 quilômetros", declarou, em um comunicado.

O acordo com a Rússia e um outro fechado em 17 de outubro com os Estados Unidos permitiram frear a ofensiva lançada pela Turquia em 9 de outubro contra as forças curdas. Até agora, foram centenas de mortos e milhares de deslocados.

Com esta ofensiva, a Turquia, que já controlava partes inteiras do norte da Síria após duas operações militares anteriores ao oeste do Eufrates, conseguiu ampliar sua presença ao leste do rio. Além disso, reassumiu o domínio sobre uma faixa fronteiriça de 120 quilômetros entre as localidades de Tal Abyad e Ras al-Ain.

A presença do Exército sírio em outros setores da fronteira impede que Ancara amplie ainda mais sua zona de controle a cerca de 450 quilômetros, como pretendia inicialmente.

"A entrada do Exército sírio (no norte) significa a entrada do Estado", afirmou na quinta-feira o presidente sírio, Bashar al-Assad, classificando o acordo russo-turco de "temporário".

- Fronteira congestionada -

A cerca de 100 quilômetros de Derbasiyeh, uma patrulha americana com cinco veículos blindados foi vista na quinta-feira em uma zona fronteiriça ao norte do povoado de Al-Oahtaniyah.

Em 7 de outubro, o presidente americano, Donald Trump, ordenou a retirada de suas tropas do norte da Síria, uma decisão que os curdos perceberam como uma traição.

A patrulha americana estava acompanhada por combatentes curdos das Forças Democráticas Sírias (FDS), que têm nas YPG sua espinha dorsal.

Isso leva a antecipar uma revisão da decisão americana e complica ainda mais a situação militar e territorial no nordeste da Síria, onde operam vários países estrangeiros.

No sábado, os Estados Unidos iniciaram o envio de reforços para o leste sírio, onde se encontram importantes jazidas de petróleo. Cerca de 200 soldados americanos estão, atualmente, estacionados nesta zona, próxima da cidade de Deir Ezzor.