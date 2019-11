Militares turcos e russos iniciaram nesta sexta-feira as patrulhas conjuntas em uma área do nordeste da Síria, para cumprir o acordo que encerrou a operação militar iniciada por Ancara no início de outubro contra os curdos desta região síria.

As patrulhas começaram às 9h00 GMT (6H00 de Brasília) em uma localidade síria da região de Dirbassiyeh.