Troca de acusações

O presidente Donald Trump considerou ontem que o acordo do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, negociado pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, não permitirá um tratado comercial com os Estados Unidos. “Com esse acordo, sob alguns aspectos, você não pode (fazer comércio). Não podemos fazer um acordo comercial com o Reino Unido”, declarou Trump.





O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, se defendeu, ontem, da frustrada tentativa de votação do Brexit na data prevista, que seria ontem, e acusou o líder da oposição trabalhista de ter impedido o seu objetivo, no início da campanha para as eleições legislativas de dezembro. Johnson chegou ao poder em julhoa com a promessa de que concretizar o Brexit “aconteça o que acontecer”. E afirmou que preferia estar “morto em uma vala” a solicitar novo adiamento.





Contudo, o premiê britânico se viu obrigado a ceder e a pedir aos europeus uma nova data até 31 de janeiro, já que o acordo de divórcio negociado com Bruxelas foi rejeitado no Parlamento britânico. “Apesar do excelente novo acordo que alcancei com a UE, Jeremy Corbyn (o líder da oposição) se opôs que este acontecesse e preferiu mais indecisão, mais adiamentos e mais incerteza para famílias e empresas”, acrescentou o chefe de Governo conservador.





Para sair do impasse do Brexit, que paralisa o Reino Unido desde o referendo em que 52% dos britânicos votaram favoravelmente ao acordo, o Parlamento britânico decidiu na terça-feira convocar eleições antecipadas. Corbyn rejeitou as acusações.