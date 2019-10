Incêndios 'nunca antes registrados' destroem parte do Pantanal

Incêndios de "proporções nunca antes registradas" devastam três municípios da região do Pantanal, informou nesta quinta-feira (31) o governo do Mato Grosso do Sul, que classificou a situação de "crítica".

"O incêndio na região é impressionante, afeta mais de 50 mil hectares e cria dificuldades logísticas", disse o coordenador do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos, Paulo Barbosa de Souza, sobre a área, citado por um boletim do governo estadual.

Dados de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) indicam que entre janeiro e outubro de 2019 havia 8.479 focos de incêndio no Pantanal, o pior balanço anual desde 2007.

O mês de outubro concentrou 2.427 focos de incêndio, muito acima dos 120 registrados no mesmo período de 2018. Este é o pior outubro desde 2002, quando foram contabilizados 2.761 incêndios no bioma, o maior índice registrado até o momento.

Os municípios afetados são os de Corumbá, Miranda e Aquidauana.

O fogo "está se espalhando com o vento e a vegetação seca (...). Chamas intensas e fumaça espessa voltaram a interromper o tráfego nas estradas próximas", disse à AFP a assessoria de comunicação do governo do Mato Grosso do Sul, que pediu ajuda ao governo federal.