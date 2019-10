Para Trump, Brexit de Johnson não permite acordo comercial com EUA

O presidente americano, Donald Trump, considerou, nesta quinta-feira (31), que o acordo do Brexit negociado pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, não permitirá um tratado comercial com os Estados Unidos - conforme entrevista ao eurofóbico Nigel Farage à rádio britânica LBC.

"Para ser sincero com você, com este acordo, sob alguns aspectos, você não pode (fazer comércio). Não podemos fazer um acordo comercial com o Reino Unido", declarou Trump, em um programa de rádio com a principal figura da campanha do Brexit, Nigel Farage.

"Sei que Boris quer prestar muita atenção a isso. Porque, de certa maneira, ficamos descartados, o que seria ridículo", acrescentou Trump na entrevista à emissora LBC.

Trump sempre prometeu ao país um "acordo magnífico" quando ele deixar a UE.

Farage também considera que o acordo negociado em meados de outubro com Bruxelas mantém o Reino Unido perto demais da UE.

"Gostaria que você se unisse ao Boris porque, juntos, vão alcançar um bom resultado, porque você teve um bom resultado nas últimas eleições e ele te respeita muito", disse Trump a Farage.

O Partido do Brexit, de Farage, alcançou 31,6% dos votos nas eleições europeias de maio, à frente dos conservadores.