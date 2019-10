Vendas de smartphones tem leve aumento, após dois anos de queda

As vendas globais de smartphones aumentaram ligeiramente no terceiro trimestre de 2019, pela primeira vez em dois anos, de acordo com um estudo.

As compras cresceram 2% em relação ao mesmo período do ano passado, com 366 milhões de dispositivos vendidos, segundo a Strategy Analytics.

A fabricante sul-coreana Samsung continua sendo a líder mundial na indústria, seguida pela chinesa Huawei, que manteve o segundo lugar apesar das sanções americanas. A Apple completou o pódio, de acordo com a empresa especializada.

"A demanda global por smartphones se recuperou graças à forte concorrência de preços de fornecedores e inovações, como telas maiores e a rede 5G", disse Linda Sui, analista da empresa.

A Samsung consolidou sua posição como líder mundial, aumentando suas vendas em 18% no último trimestre, com 78 milhões de dispositivos vendidos, e estabelecendo sua participação de mercado em 21,3%.

A Huawei surpreendeu ao vender 66 milhões de dispositivos (+29%), ganhando uma participação de mercado de 18,2%, apesar das sanções impostas por Washington que poderiam impedir o acesso a tecnologias e componentes cruciais.

A empresa chinesa, cujo mais recente smartphone de última geração lançado em setembro carece de aplicativos do Google, ganhou espaço em seu mercado doméstico, de acordo com a Strategy Analytics.

O estudo afirma que a compra de iPhones da Apple caiu 3% em relação ao ano passado, com 45,6 milhões de dispositivos vendidos e uma participação de mercado de 12,4%.

A Apple, que divulgou seus resultados trimestrais na quarta-feira, não divulgou seus próprios números sobre o número de iPhones vendidos no mundo, mas afirmou que as receitas com a venda de seus smartphones caíram 9,3%.