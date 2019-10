Uruguai chama embaixador do Brasil para pedir explicações sobre fala de Bolsonaro

O governo do Uruguai informou em nota nesta quinta-feira que convocou o embaixador do Brasil no país, Antonio Simões, para solicitar "explicações sobre as expressões vertidas pelo senhor Presidente Jair Bolsonaro" em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, publicada em 29 de outubro, "relacionadas ao processo eleitoral que se desenvolve em nosso país".



Na entrevista, Bolsonaro comentou que o nome da oposição na disputa, Luis Lacalle Pou, seria "mais alinhado" com seu governo. Ontem, o próprio Lacalle Pou criticou o fato de Bolsonaro ter comentado o processo eleitoral em andamento de outro país. Lacalle Pou enfrentará no segundo turno, em 24 de novembro, o governista Daniel Martínez, da Frente Ampla, de centro-esquerda.



Em seu comunicado, a chancelaria uruguaia diz apenas que o embaixador Simões deu "detalhes sobre o teor de ditas declarações".