Congresso dos EUA avança para ratificar USMCA, diz líder da Câmara

O Congresso dos Estados Unidos avança para a ratificação do novo Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, na sigla em inglês), em meio à investigação para um processo de impeachment do presidente Donald Trump - garantiu a presidente da Câmara de Representantes, a democrata Nancy Pelosi.

O futuro do USMCA, que deve renovar o Acordo de Livre-Comércio da América do Norte (Nafta, na sigla em inglês), em vigor desde 1994, continua em suspenso um ano após sua assinatura. Até o momento, foi confirmado apenas pelo Senado mexicano.

Pelosi afirmou que o Congresso está "legislando", além de "investigando". E disse que a aprovação do USMCA parece mais próxima.

"Estamos avançando no acordo comercial USMCA, fazendo progressos todos os dias", declarou a democrata, em uma entrevista coletiva antes da votação das regras do procedimento que pode levar ao impeachment de Trump.

"Sou otimista que estamos no caminho para o sim e que logo chegaremos a uma conclusão sobre isso", acrescentou, referindo-se ao acordo.

No início do mês, Pelosi informou que os congressistas trabalhavam com funcionários do governo Trump nessa direção.

Embora o México tenha ratificado o USMCA e o trâmite de confirmação tenha avançado no Canadá, os democratas alegam que as reformas nas regulações em vigor para os trabalhadores mexicanos - destinadas a proteger a indústria americana da concorrência desleal - são insuficientes até agora.