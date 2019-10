Trump apoia presidente do Chile e denuncia interferência externa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ligou para seu colega do Chile, Sebastián Piñera, para expressar seu apoio em meio à onda de protestos e denunciou que há "esforços estrangeiros para minar as instituições" no país, informou a Casa Branca.

Também apoiou o colega chileno após sua decisão de cancelar a cúpula dos líderes da APEC e da COP 25.

Segundo a Casa Branca, Trump reafirmou que os Estados Unidos apoiam o Chile, que é um aliado importante, em seu trabalho para "restaurar a ordem nacional", o presidente americano "denunciou os esforços estrangeiros para minar as instituições, a democracia e a sociedade chilenas".

O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luis Almagro, denunciou na semana passada um "padrão" de desestabilização vindo da Venezuela e Cuba, orientado primeiro para a Colômbia e Equador e depois para o Chile, atribuindo a esses países uma responsabilidade na massa mobilizações antigovernamentais na região.

No caso de protestos no Equador, desencadeados por um aumento nos preços da gasolina, depois que o governo de Lenin Moreno assinou um acordo com o Fundo Monetário Internacional, um alto funcionário dos EUA disse que as manifestações foram alimentadas pelo o ex-presidente Rafael Correa e seus aliados em Cuba e Venezuela.