Comunicado do Business Wire :Pollinate

A Pollinate, o negócio por trás da Tyl by NatWest, foi lançada com uma rodada de investimento de capital crescente de um consórcio de líderes globais da indústria. A Mastercard, Motive Partners e EFM Asset Management (EFM) se unirão à RBS como investidores e parceiros de negócio da Pollinate, que já arrecadou um total de £ 60 milhões em financiamento até o momento.

Na última década, as empresas disruptivas de pagamento desafiaram os bancos de varejo pela propriedade de seus relacionamentos comerciais. A Pollinate está reinventando a aquisição de comerciantes pelos bancos, permitindo que eles compitam efetivamente com esses disruptores. A tecnologia Pollinate é uma plataforma inovadora baseada na nuvem que envolve os sistemas de pagamento herdados de um banco. A plataforma possibilita experiências digitais de comerciantes e consumidores, incluindo a integração, os portais e programas de fidelidade, sem migrações dispendiosas e passíveis de distração da plataforma. Isso permite que os comerciantes gerenciem de maneira mais eficaz seus negócios com ferramentas digitais e integrações de dados, aumentem seus negócios ao se conectar com seus consumidores e retribuam às comunidades locais. Para os bancos, a plataforma Pollinate os ajuda a entender e se envolver melhor com seus clientes e a criar relacionamentos mais fortes com seus comerciantes e consumidores.

Concebida em 2017, a primeira implementação da plataforma ocorreu na primavera de 2019, com o lançamento do negócio de serviços comerciais Tyl by NatWest no Reino Unido, e a Pollinate está agora em discussões avançadas com outros bancos de varejo líderes no mundo todo.

Comentando o anúncio, Alison Rose, vice-diretora executiva da NatWest Holdings e diretora executiva de bancos comerciais e privados da RBS, disse: "Estou muito entusiasmada em anunciar a criação de uma empresa global de serviços comerciais com a Mastercard, Motive Partners e EFM Asset Management. A parceria com empresas de alta qualidade, cada uma de nós fornecendo conhecimentos e habilidades únicas, permite uma oferta verdadeiramente internacional, beneficiando não apenas nossos clientes, mas também o vasto espaço de aquisição de comerciantes. Estamos comprometidos em melhorar continuamente os produtos e experiências que oferecemos a nossos clientes, e a criação da Pollinate representa uma abordagem inovadora e bem-sucedida de trabalhar com parceiros para fazer isso".

Jeff Emmanuel, diretor de Investimentos e fundador da EFM, acrescentou: "À medida que as empresas de tecnologia no mundo inteiro estão reinventando a prestação de serviços financeiros, vários 'capacitadores' da fintech reconheceram a oportunidade de conectar a inovação tecnológica, a escala de distribuição e o valor da marca das maiores instituições financeiras. Nosso fundo disruptivo de fintech busca oportunidades através do investimento em empresas dinâmicas, que alavancam suas capacidades para oferecer melhores resultados aos clientes. Ao combinar o aprendizado de máquina com um ecossistema exclusivo de ativos de dados, a Pollinate oferece aos bancos uma nova e empolgante proposta de serviço para seus clientes. Estamos muito satisfeitos por apoiar esta grande equipe e, com a participação de nossa diretoria, esperamos alavancar nossa rede e experiência no espaço para maximizar a oportunidade".

A Pollinate é dirigida por uma equipe de executivos das indústrias de Pagamentos, Tecnologia e Fidelidade, incluindo Al Lukies CBE, Jonathan Hughes, Fiona Roach Canning, Tim Joslyn, David Beresford e Anna Moore.

Al Lukies, CEO e cofundador da Pollinate, disse: "Os bancos de varejo no mundo todo estão enfrentando problemas comuns, mas continuam sendo os únicos na cadeia de pagamentos que podem se conectar diretamente com comerciantes e consumidores. Portanto, eles estão em melhor posição para ajudar as transações das PME, apoiar seus balanços patrimoniais e expandir seus negócios, criando um círculo virtuoso entre o banco, os comerciantes e os consumidores. Como sabemos, os consumidores esperam cada vez mais um serviço mais personalizado das empresas com as quais interagem, independentemente do tamanho. A Pollinate tem a ver com relacionamentos e crescimento por meio da conexão - nossa plataforma permite fortalecer os relacionamentos por meio de experiências digitais fantásticas e análises e integrações de processamento de dados em tempo real".

"A tecnologia está tornando nosso dia a dia mais fácil e acessível. Para os proprietários de pequenas empresas, é fundamental separar o potencial do desempenho. É por isso que estamos envolvidos com a Pollinate", disse Ajay Banga, presidente e CEO da Mastercard. "Cada um dos parceiros traz seu know-how, insights e tecnologia para fornecer aos bancos soluções reais e tangíveis que permitem que os empresários ofereçam a melhor experiência ao cliente".

A Pollinate garantiu alianças importantes com as melhores marcas em todo o ecossistema de pagamentos e tecnologia. Disponível mundialmente através da nuvem do Azure, a plataforma Pollinate utiliza o melhor das plataformas de big data e IA, serviços de Inteligência e autenticação de ameaças da Microsoft para dar aos bancos e seus clientes acesso a serviços atraentes e intuitivos onde quer que estejam. Outros parceiros globais da Pollinate, entre os quais Mastercard, Endava, Motive Partners e EFM, garantem que os clientes bancários da Pollinate possam competir diretamente com as empresas mais inovadoras e disruptivas do mundo.

"Nosso parceiro, Royal Bank of Scotland, tem uma experiência única no espaço dos Serviços Comerciais e está perfeitamente posicionado para implementar a plataforma Pollinate para pequenas empresas em todo o Reino Unido. Estamos muito satisfeitos por ter um papel ao lado de um grupo de investidores tão estimado e esperamos trabalhar com a equipe de gerenciamento da Pollinate e nosso ecossistema internacional para gerar valor para nossos parceiros e, finalmente, para as PME e consumidores." - Rob Heyvaert, sócio-gerente da Motive Partners.

