Comunicado do Business Wire :MSCI Inc.

MSCI Inc. (NYSE:MSCI), líder no fornecimento de ferramentas e serviços cruciais de suporte a decisões para comunidade global de investimentos, anunciou hoje que Alvise Munari, Chefe de Atendimento a Clientes da MSCI na Europa, Oriente Médio e África (EMEA), foi promovido ao cargo de Chefe Global de Atendimento a Clientes a partir de 2 de janeiro de 2020, reportando-se diretamente ao Presidente e Diretor da Empresa, Baer Pettit. Nesta função, assumirá a responsabilidade de supervisionar equipes de vendas, gerenciar relacionamento e atendimento a clientes globais da MSCI, com a aposentadoria de Laurent Seyer, Diretor de Operações e Atendimento a Clientes, a fim de buscar interesses externos. O Sr. Seyer permanecerá na Empresa como Diretor Geral por um período de transição até 17 de fevereiro de 2020. A partir de 2 de janeiro de 2020, o Sr. Pettit reassumirá a função de Diretor de Operações.

"Com seu profundo conhecimento de nossa base de clientes e sua visão estratégica para oferecer um serviço superior ao cliente, Alvise irá aperfeiçoar nossos relacionamentos com clientes a nível mundial e formar novos enquanto buscamos expandir a novos segmentos e regiões geográficas", disse Henry A. Fernandez, Presidente e Diretor Executivo da MSCI. "A função de Diretor de Operações voltará a Baer, sendo que suas responsabilidades permanecerão inalteradas. Aguardo com expectativa nossa parceria contínua a fim de impulsionar nossa estratégia de crescimento."

"Gostaria de agradecer a Laurent por sua liderança e dedicação à MSCI e nossos clientes ao longo dos anos. Laurent liderou a transformação de nossa organização mundial de atendimento a clientes mediante um foco incansável em escala, qualidade, produtividade, eficiência e inovação. Além disto, tem sido um participante ativo em equipe e líder inspirador que conquistou o respeito de seus colegas. Em nome da MSCI, desejo a Laurent o melhor em seus futuros empreendimentos", acrescentou o Sr. Fernandez.

"Foi um privilégio trabalhar com meus colegas membros do Comitê Executivo e a equipe de atendimento a clientes globais para ajudar a construir fortes relacionamentos com clientes em todo o mundo. Continuo animado com as oportunidades que a MSCI tem pela frente, tendo grande confiança na capacidade de Alvise em posicionar a equipe de atendimento a clientes em tais oportunidades", disse Seyer.

"Laurent tem sido uma força revigorante e estabilizadora na MSCI, tendo levado nossa organização de atendimento a clientes a novos patamares, e assim lhe desejo todo o sucesso no futuro", disse Pettit. "Laurent está deixando nossa equipe de atendimento a clientes globais em ótimas mãos com Alvise, que já transformou nossos programas de vendas e atendimento a clientes na EMEA, além de atuar como forte defensor de nossos negócios em nosso Comitê Executivo. Sei que Alvise continuará estruturando nossa organização de atendimento a clientes globais a fim de manter a MSCI focada em oferecer melhores decisões de investimento a serem tomadas por nossos clientes."

O Sr. Pettit atua como Presidente da MSCI desde outubro de 2017. Como Presidente e Diretor de Operações, continuará se reportando ao Sr. Fernandez, ao supervisionar funções de negócios da MSCI, incluindo atendimento a clientes, marketing, gestão de produtos, pesquisa e desenvolvimento de produtos, tecnologia e operações e trabalhar como membro do Comitê Executivo da MSCI. Anteriormente, atuou como Diretor de Operações de 2015 a 2017, Chefe do Grupo de Produtos de fevereiro a setembro de 2015, Chefe de Produtos de Índice de 2011 a 2015, Chefe de Marketing de 2005 a 2012 e Chefe de Atendimento a Clientes de 2001 a 2012. Antes de fazer parte da MSCI, o Sr. Pettit trabalhou para Bloomberg LP de 1992 a 1999. O Sr. Pettit é mestre em história da Universidade de Cambridge e mestre em ciências pela School of Foreign Service da Universidade de Georgetown.

O Sr. Munari vem atuando como Chefe de Atendimento a Clientes na Europa, Oriente Médio e África (EMEA) desde 2015. Como Chefe Global de Atendimento a Clientes, se reportará ao Sr. Pettit e continuará atuando como membro do Comitê Executivo da MSCI. Antes de fazer parte da MSCI, trabalhou como Chefe Global de Vendas e Engenharia Financeira de Derivativos de Ações no Morgan Stanley de 2010 a 2014 e ocupou vários cargos sêniores na Merrill Lynch de 2005 a 2010 e na Goldman Sachs de 1999 a 2005. O Sr. Munari possui mestrado e doutorado em matemática pela Universidade de Oxford e graduação em economia e matemática pela London School of Economics.

Sobre a MSCI Inc.

A MSCI é líder no fornecimento de ferramentas e serviços cruciais de suporte a decisões para comunidade global de investimentos. Com mais de 45 anos de experiência em pesquisa, dados e tecnologia, potencializamos as melhores decisões de investimento, permitindo que os clientes entendam e analisem os principais fatores de risco e retorno bem como criem portfólios mais eficazes com confiança. Criamos soluções avançadas de pesquisa com liderança no setor, as quais os clientes a utilizam para obter informações e melhorar a transparência em todo o processo de investimento. Para saber mais, acesse www.msci.com. MSCI#IR

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas, dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários de 1995. Estas declarações prospectivas estão relacionadas a eventos futuros ou a desempenho financeiro futuro e envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem causar resultados reais, níveis de atividade, desempenho ou realizações que sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros, níveis de atividade, desempenho ou realizações expressas ou implícitas por estas declarações. Em alguns casos, é possível identificar declarações prospectivas pelo uso de palavras como "poder", "poderia", "esperar", "pretender", "planejar", "procurar", "antecipar", "acreditar", "estimar", "prever", "potencial" ou "continuar" ou o antônimo destes termos, ou outra terminologia comparável. Você não deve confiar indevidamente nas declarações prospectivas, pois envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que estão, em alguns casos, fora do controle da MSCI e que podem afetar materialmente os resultados, níveis de atividade, desempenho ou realizações reais.

Outros fatores que poderiam afetar materialmente os resultados reais, níveis de atividade, desempenho ou realizações podem ser encontrados no Relatório Anual da MSCI no Formulário 10-K para o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2018, arquivado na Securities and Exchange Commission ("SEC") em 22 de fevereiro de 2019, e em relatórios trimestrais no Formulário 10-Q e nos relatórios atuais no Formulário 8-K arquivados ou fornecidos à SEC. Se algum desses riscos ou incertezas se materializar, ou se as premissas subjacentes da MSCI forem incorretas, os resultados reais podem variar significativamente do que a MSCI projetou. Qualquer declaração prospectiva neste comunicado de imprensa reflete os pontos de vista atuais da MSCI em relação a eventos futuros e está sujeita a estes e outros riscos, incertezas e premissas relacionadas às operações da MSCI, resultados operacionais, estratégia de crescimento e liquidez. A MSCI não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente estas declarações prospectivas por qualquer motivo, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros, exceto conforme exigido por lei.

