Cão que participou na operação contra Al-Bagdadi será recebido por Trump

Um cão do Exército dos Estados Unidos que se tornou um símbolo do sucesso da operação contra o líder do grupo jihadista Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, será recebido na Casa Branca na próxima semana, anunciou o presidente Donald Trump nesta quinta-feira.

O presidente republicano postou uma imagem do cachorro no Twitter e elogiou seu trabalho durante a operação no sábado à noite, na qual o líder do grupo jihadista morreu na Síria.

O general Mark Milley explicou que o animal ficou levemente ferido na operação e se recusou a revelar a identidade do cão por razões de segurança.

Trump disse que o cachorro será recebido na Casa Branca e confirmou que seu nome é Conan.

"Conan deixará o Oriente Médio para visitar a Casa Branca na próxima semana", disse o magnata, que é o único presidente na história recente de seu país que não tem um cachorro.

Trump postou na quarta uma montagem dele colocando a medalha de honra do congresso - que é a maior distinção militar nos Estados Unidos - no cão militar.